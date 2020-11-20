北京高校思政课教师“同备一堂课”

授课现场（北京市委教育工委供图）

人民网北京11月20日电（李依环）今天，由北京市委教育工委主办的“推动党的十九届五中全会精神融入思政课教学”——北京市学校思想政治理论课教师“同备一堂课”活动在中国人民大学举办，中国人民大学副校长、教授刘元春应邀解读党的十九届五中全会精神。首都高校思政课教师及马克思主义理论专业研究生集体参加线上学习。

活动当天，刘元春从战略意义、性质定位、重要特点、主要原则、基本框架等方面，对《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》进行了全面系统的解读，以期帮助教师更好地将党的十九届五中全会精神融入思政课教学。

此次活动在参会师生中引发热烈反响。“作为思政课教师，我们应该第一时间学习领会全会精神，并将学习成果主动融入课堂教学，帮助学生正确认识中华民族伟大复兴的战略全局。”北京中医药大学思政课教师王良滨谈到。

北京第二外国语学院思政课教师宋振美表示，本次备课会知识量大、含金量高。思政课教师群体今后要将全会精神更好融入思政课教学，阐释好新发展阶段、新发展理念、新发展格局，引导学生进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

“专家讲授的内涵非常丰富，我很有收获，也倍感振奋。”北京化工大学马克思主义学院研究生孙雯说，作为一名马克思主义理论专业研究生，自己将更加努力学习，不断提升理论素养和素质能力，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

据介绍，此次“同备一堂课”活动，是北京教育系统党的十九届五中全会精神学习宣传工作的重要组成部分。下一阶段，北京市委教育工委还将切实加强理论研究阐释，面向全市教育系统干部师生广泛开展集中宣讲活动，推动党的十九届五中全会精神入脑入心。

(责编：李依环、熊旭)