把握变革发展新趋势 开创高校宣传工作新局面

人民网北京11月20日电（记者 孙竞）“高校宣传工作关键要站得高、看得远，不断探索和总结各高校最精华、最有引导性的经验，让社会了解，进而形成中国高等教育在社会、在国际学术界的良好形象和发展优势。” 日前，中国高等教育学会宣传工作研究分会2020年理事年会暨第四届高校宣传工作创新发展高层论坛在西安交通大学成功举行。中国高等教育学会副会长、西安交通大学校长王树国在开幕式上如是说。

会上，来自全国各地的理事、会员、新闻媒体，以及各高校、教育领域的专家学者100余人齐聚一堂，凝聚共识、集聚智慧、交流经验、深入探讨，用智慧与担当，共同探讨高校宣传思想工作变革发展的新趋势。

中国高等教育学会宣传工作研究分会理事长黄泰岩表示，当今世界面临百年未有之大变局，特别是国际疫情防控的严峻形势让世界充满了不确定性，高校作为宣传思想工作的前沿阵地，更应审时度势、头脑清醒、强化使命担当、深入研判当前形势，坚定不移开创高校宣传工作新局面。

疫情期间，高校宣传思想工作是如何展开的？武汉大学党委常委、宣传部长徐业勤说到，“面对猝不及防的严峻疫情与舆情形势，我们整合全校资源，迅速成立宣传战‘疫’工作群，统一调度，矩阵联动，及时发布信息、疏导舆论，凝聚力量、温暖人心，开启全面抗疫的新闻宣传工作。特别是充分发挥了媒体融合效能，聚焦抗‘疫’一线，深入捕捉典型人物和感人事迹，讲好医院有担当、校友有情怀、科研有实力、管控有力度、育人有成效的武大战‘疫’故事，为打赢疫情防控阻击战贡献了力量。”

西安交通大学党委常委、宣传部长成进认为，高校宣传思想工作战线面对身处网络环境中的师生群体，应该坚持远近结合、内外并重，从当前与长远、自身能力与外部影响等去审视高校宣传工作的方法手段，不断提升舆论引导能力。

江南大学党委常委、宣传部长倪松涛认为，当前媒体相融、互融、交融之趋势越发明显，媒体联合、集合、整合之特征越发突出。高校宣传工作一是做好内容聚合，例如通过开设校长直播间、书记第一课、战“疫”系列云课堂等，发挥新媒体联盟及新媒体矩阵的作用；二是加大场域的融合，创新技术手段，达到屏内屏外的共情；三是积极构建媒体的融合，努力形成媒体融合发展新平台，最终达成“融的是形式，合的是效果”之目的。

“随着新媒体的飞速发展，如今全媒体时代的高校媒体其实已经是公众媒体了，高校宣传部除日常宣传工作外，还肩负着学校思政理论建设、思想政治工作、新闻宣传、舆情应对、校园文化建设等繁重的任务。这就意味着，高校宣传战线上的人，既是‘媒体人’又是‘教育工作者’，双重身份要求我们必须从各自学校的办学定位和专业特色出发，思考宣传思想文化工作的新路径，以问题为导向，通过踏踏实实的创新实践回答社会的关切，努力去影响这个社会和这个时代的文化。”中央美术学院宣传部长秦建平说。

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