专访王怀民院士：软件教育亟需全面升级和变革

“今天，每一个受过高等教育的大学生，不仅仅是信息社会的受益者，更应该是软件新文明的创造者。”

日前，第五届中国高等工程教育论坛在长沙举行，中国科学院院士、国防科技大学王怀民教授在接受人民网记者专访时表示，软件技能不仅仅是软件专业人才所具备的技能，而且应该成为现代工科人才的基本技能。

中国科学院院士、国防科技大学王怀民 中国高等教育学会供图

软件教育亟需全面升级和变革

王怀民院士介绍，软件工程是工程教育的重要学科，同时也具有向工程教育乃至整个高等教育渗透的趋势。有一个说法叫“软件定义一切，软件无处不在”。因为我们今天的生活，都离不开软件，同时我们也应该认识到，软件已经成为现代文明的新载体。

他谈到，2019年中国的软件及服务的产值已经占我国GDP的7%，过去20年中国GDP涨了10倍，中国的软件及信息服务业产值涨了100倍。在这个背景下讲工程教育，软件的教育应该发挥更大的作用。

“在高等工程教育过程中，我们不仅要重视软件工程专业人才的培养，还要重视软件的通识教育，比如控制、电子、医学等学科，还要重视软件技能的培养。软件这个学科是需要动手的实践性学科，不仅要关注原理，更要重视实践和动手能力。”王怀民院士强调。

王怀民院士表示，升级软件教育，关注的就是软件通识教育、软件专业教育、专业软件教育、软件实践能力应该如何升级，这是一系列重要的基础性问题。

升级软件通识教育 与其他领域教育融合衔接

如何升级软件通识教育？王怀民院士表示，这些年来实践表明，计算思维要靠软件作为载体，通过编程能力落地，具体体现在计算的认知能力和实践能力，同时要实现三个衔接。

谈到认知能力，他特别解释道，“就是软件的通识教育，要帮助所有学科，包括工科、理科、管科、医科，甚至是文科，来理解如何用算法和编程思考自己本领域的问题。”

王怀民院士同时认为，要培养学生获得自主学习编程工具、解决工程问题的能力和信心。今天的工具越来越衬手，要帮助每一位学生有信心去学习这个工具。

何谓“三个衔接”？王怀民院士表示，一是和中学教育的衔接，将软件教育渗透到中学教育里；二是和当下衔接，在大学开设计算机通识课程，其中重要的内容就是软件通识教育；三是和未来衔接，要和相关学科领域教育进行衔接，促进软件通识教育和其他相关教育的融合衔接，贯穿整个教育的全过程。

升级软件专业教育 注重网络生态建设

谈到软件工程人才应该如何培养，王怀民院士表示，今天我们做软件的基本平台是一个网络的平台，写软件是基于网络的，软件是运行在网络上的，同时软件是通过网络提供服务的。未来的软件，将由一个人机物融合的泛在系统提供支持。

“所以我们在软件工程、软件专业人才教育上要改变软件的观念，要拓展相关能力。软件未来针对的是一个复杂系统，不是一次性筑就的，是持续演化的，要注重生态建设。” 王怀民院士说。

在这个背景下，他指出，要帮助学习系统能力的标准从计算机空间拓展到网络空间，要建立起与软件新形态相适应的高层次研究型人才的培养方法，强化解决以网络为平台的复杂系统问题的能力，从而增强学生勇于开拓新时代软件学科无人区的探索能力，以适应我国今天的发展。

此外，如何提高其他专业领域软件能力？王怀民院士特别强调，软件工程的思维，是如何使得软件一个个向前滚动，解决可复用、可移植、可推广的问题。应该在所有工程学科的学生当中建立这样的思维，也包括医科、理科、文科、管科。

“具体体现在需求工程和领域软件工程的能力，也就是我们要帮助学生有能力和自己专业相结合，提出如何把算法和程序变成可以复用的软件，同时要培养这些相关学科的人员能够和软件学科的人员、其他工程学科的人员有效沟通交流，形成合作，这件事情对于发展该领域来说是极其重要的。” 王怀民院士最后表示。

(责编：孙竞、熊旭)