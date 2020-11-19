原标题：中国关工委：让红色火种薪火相传

编写5本青少年心理健康工作咨询资料、开展“红领巾大讲堂”等1150场次、开设“家长学校”义务传授“教育经”18年……陕西省咸阳市道北中学退休语文特级教师呼秀珍今年76岁，2002年从教育岗位退休后，她开始从事关心下一代工作至今，“让每一个学生快乐成长”成为呼秀珍的信念。

今年是中国关心下一代工作委员会（以下简称“中国关工委”）成立30周年。30年来，中国关工委在促进青少年健康成长、加强社会主义精神文明建设、促进社会和谐稳定等方面发挥了重要作用，成为深受青少年欢迎、具有广泛社会影响的群众性工作组织。目前，全国关工委组织已达107万个，从事关心下一代工作的“五老”有1300多万人，为“让红色的火种薪火相传”发光发热。

做“永不退休的雷锋”

“如果我有一棵快乐草，我会给你，希望你快乐！如果我有三棵，我会给你两棵，因为我希望你比我更快乐！”翻开呼秀珍备课所用过的48本教案，每本封面上都写着这样一段话。

从孩子们口中的“呼妈妈”到如今的“呼奶奶”，呼秀珍将一生奉献给教育事业。她认为，良好的教育才能让学生寻找到真正的快乐。

家长李琳说，她最感激的人就是呼老师。她的女儿冯燕（化名）在初二时与老师发生摩擦，变得厌学、消沉。李琳向呼秀珍求助。

呼老师利用工作之余，找冯燕谈心，与她“交朋友”。在呼秀珍的悉心开导下，冯燕心中的阴霾渐渐褪去，学习成绩也直线提升。

在呼秀珍看来，“没有失败的学生，只有失败的教育。”从2002年起，她在道北中学开设“家长学校”，利用休息日办讲座，截至目前听众已达38万人次。

呼秀珍不辞辛劳、不计报酬，为孩子们健康成长发光发热。

2019年，全国各级关工委共举办家庭教育讲座1020万场，参加学习的家长8560万人次，编著家庭教育书籍教材近1.3万种，全国关工委共参与建设家长学校近25万所。2015年至2019年，像呼秀珍一样“永不退休的雷锋”活跃在全国各级关工委，依托乡镇、社区、农村、学校，建设儿童关爱活动阵地36.7万多个。

为青少年播下法治种子

“我们年纪大了，但只要能拉起一个孩子，就绝不会眼睁睁地看着他沦陷。”海南省关工委常务副主任兼法制教育团团长朱旭退休前是一名人民警察。2006年6月退休后，他加入关工委，希望“重操旧业”，通过法制宣传帮助更多的青少年。

在关工委工作14年来，朱旭组织各类学校广泛开展“关爱明天、普法先行——青少年普法教育活动”。在走访过程中，朱旭发现部分青少年落入毒品“魔掌”，他感觉很着急。

对于社区居民林丰（化名）来说，朱旭就是他生命中的“一道光”。因为吸毒，林丰败光了家底，正在绝望之际，朱旭带着关工委的工作人员找到了他。

为了让戒毒人员回归社会，朱旭等关工委成员牵头从各个职业技术学校请来专业教师，为他们提供烘培、烹饪等技能培训。

目前，全国有“五老”关爱工作团12万个、“五老”法治副校长12万名、法治教育基地2.47万个。各地关工委还积极开展义务网吧监督员工作，参与“青少年零犯罪零受害”社区（村）等试点工作。

将“红色接力棒”传递给下一代

“孩子的未来就是祖国的未来，我要用毕生的精力关爱青少年健康成长。”从1952年担任扬州市城北中心小学校外辅导员起，吴成先后被近百所大中小学聘请，作传统报告7000余场，听众达500余万人次。

吴成老人已有95岁高龄，他出生于江苏海门，13岁当民兵，15岁加入新四军。1946年，在“苏中七战七捷”战斗中，他的右胸肋骨和右手先后中弹负伤，被迫截去右下臂。

吴成老人把未成年人的成长记挂在心间。2003年，他自掏腰包，在40平方米的阁楼上布置创建了“家庭革命传统教育基地”，并搜集整理革命史料和革命文物3万余件。

参观过该基地的孩子都说：“书本上的历史就在眼前。”

5年来，中国关工委围绕立德树人根本任务，大力培育和践行社会主义核心价值观，扎实开展“传承红色基因、争做时代新人”“党史国史教育”“老少共筑中国梦”等主题教育实践活动，共辐射青少年2.8亿人次。

中青报·中青网见习记者 韩飏

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