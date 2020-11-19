海外学子看海外 疫情下的爱丁堡电影院

Filmhouse电影院

爱丁堡的Filmhouse是一家拥有40多年历史的艺术影院，坐落在市中心，是我在上学期间最常光顾的影院。虽然这家由教堂改建的影院只有3个不大的放映厅，却和 “爱丁堡国际电影节”紧密相关。在每年8月，爱丁堡国际艺术节期间，世界各地的艺术家受邀来到这座美丽的城市，音乐、戏剧、电影、展览以及各式各样的街头表演在城市各处竞相亮相，爱丁堡也会迎来每年的旅游高峰。但在今年，由于疫情的缘故，该艺术节70多年来首次被宣布取消，给这座城市带来了不小的经济损失，同样面临经济压力的还有这家电影院。

今年6月底，Filmhouse面向公众开启了线上众筹，计划在复工前筹集6万英镑。对电影院来说，这也是迫不得已的举措。“自从3月歇业以来，电影院在丧失了实际收入来源的同时，还需支付许多必要的开销，并且开业后还要面对客流量减少、运营成本增加等诸多挑战”——他们在众筹页面上如是写道。在短短一周内，就有800多人参与了捐款，募集了近4万英镑，并在1个月内达成了筹款目标。

不同于一般的商业院线，爱丁堡的Filmhouse是一家独立影院和慈善机构。在英国，作为慈善机构运营的电影院，享有政府资助和税务减免，但他们维持运营的一大收入来源是私人捐款。人们之所以愿意为电影院捐钱，是因为其收益并不会落到个人手中，而是会被继续投入到电影院的运营当中。这种经营模式尽管充满挑战，却并没有限制影院的发展前景。就在今年3月，Filmhouse还公布了新的建筑规划，准备在附近的广场上选址建立一栋全新的高层影院，在提供更多放映空间的同时，还将为爱丁堡国际电影节和苏格兰电影行业的从业者提供交流和孵化创意的空间。

在爱丁堡留学期间，我之所以常去Filmhouse影院，不仅因为他们的排片有许多经典艺术电影，还因为该影院实行的学生会员制度。英国许多影院都有会员制——顾客并不能积分充值，而需花钱购买每年的会员资格，以便在购票和消费时享受优惠。许多电影院的会员卡都价值不菲，Filmhouse的普通会员价格是一年40英镑，学生会员则只需5英镑，并且可以享受最大的购票折扣，因此很受当地学生欢迎。每周二晚上，Filmhouse还有面对学生的专场放映，持有学生会员卡的观众只要2英镑就可以购买一张全价11英镑的电影票。所以每到周二晚上，电影院外都会排起购票的长队。

除了面向学生的优惠，Filmhouse还为老年人和带小孩的家长设有优惠的专场。同英国的许多独立影院一样，他们还和当地的中小学合作，为学生提供专场放映和教育活动。

今年9月，英国的众多电影院在长达半年的歇业后终于陆续面向观众开放，我也终于重温了在大荧幕前看电影的体验。9月4日下午，爱丁堡的天气难得一见的晴朗，似乎阳光也迫不及待地露面欢迎前来观影的观众。作为Filmhouse电影院观众中的一员，我切实地感受到了影院为复工做出的努力。原本能容纳近100人的影厅只有20多个座位可供出售，每排的两个座位之间留有3个座位的间隔、前后各空出一排。为了方便观众在线购票，Filmhouse 还特意在网站上加入了选座系统。在影院内，单向通行指示、遍布各个角落的免洗消毒洗手液和工作人员防护措施都让人感到安心。

遗憾的是，随着疫情反弹，Filmhouse电影院再度关闭。期待再次走进它的那一天！

（寄自英国）

（配图来源：Filmhouse电影院官网）

(责编：郝孟佳、孙竞)