杨丹：立足更高站位培养时代新人

教育是国之大计、党之大计。习近平总书记指出：“‘两个一百年’奋斗目标的实现、中华民族伟大复兴中国梦的实现，归根到底靠人才、靠教育。”面对中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，教育的基础性、先导性、全局性地位和作用更加凸显。这就要求我们落实立德树人根本任务，立足更高站位培养时代新人，培养社会主义建设者和接班人，培养一代又一代拥护中国共产党领导和社会主义制度、立志为中国特色社会主义事业奋斗终身的有用人才。

社会主义建设者和接班人必须全面发展，提升德智体美劳综合素质。习近平总书记十分关心学生的全面发展，就学生近视呈高发、低龄化趋势作出批示；给中央美院老教授回信，强调做好美育工作；在2018年全国教育大会上，要求把劳动教育纳入培养社会主义建设者和接班人的总体要求之中，明确提出构建德智体美劳全面培养的教育体系；强调要加大对农村地区、民族地区、贫困地区职业教育支持力度，努力让每个人都有人生出彩的机会。我们要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，把握我国教育的社会主义性质，遵循教育规律，落实立德树人根本任务，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为目标，办好人民满意的教育。

做好教育工作，就是做好人的工作。必须着眼于人、落脚于人，紧紧抓住学生和教师这两个关键群体。教师是人类灵魂的工程师，是人类文明的传承者，承载着传播知识、传播真理，塑造灵魂、塑造新人的时代重任。应着力激发教师的发展动力和教育教学热情，为新时代高素质教师队伍建设营造良好职业生态和专业环境。尊重学生成长规律，始终以学生为中心，调动学生的学习主动性，提升学生自主学习和独立思考能力。引导青年一代积极投身脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情等斗争实践，坚定理想信念，胸怀报国之志，为祖国奉献、为人民奋斗。

当今世界，科技进步日新月异，人工智能、大数据、区块链、物联网等新技术新应用深刻影响教育事业发展。教育要为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。习近平总书记指出：“我们要积极发展教育事业，通过普及教育，使人们在持续的格物致知中更好认识各种文明的价值，让教育为文明传承和创造服务。”我国教育工作者尤其是高等教育工作者要有办大教育的视野，引导学生关注人类发展大势，关注国际国内形势发展变化，全面提高自身素质，不仅肩负起建设国家的使命，而且承担起为世界、为人类作贡献的责任。用好各种现代科技手段，推动教育改革创新，抓住契机构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，培育教育发展新动能。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。新时代，党和国家事业发展对教育的需要、对科学知识和优秀人才的需要比以往任何时候都更为迫切。我们要始终坚持社会主义办学方向，坚持扎根中国大地办教育，坚持中国特色社会主义教育发展道路，发展具有中国特色、世界水平的教育。面向未来，应以更广阔的视野看待教育，推进办学模式、学科布局、教育教学改革，真正担负起为党育人、为国育才的历史使命，为社会主义现代化建设提供强大人才和智力支撑。

（作者为北京外国语大学校长）

《 人民日报 》（ 2020年11月19日 09 版）

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