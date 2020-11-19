人民时评：家校共育 携手同行

在孩子教育这条路上，老师和家长携手同行，彼此应该充分尊重与信任。没有家庭教育的学校教育、没有学校教育的家庭教育，都不可能独自完成培养孩子成才的使命。

现实中，一些教师和家长对家校共育的理解还不到位。个别教师把分内的工作转嫁给家长，如让家长代替自己批改学生作业，部分家长成为“编外教师”。个别家长认为，把孩子送到学校，教育孩子的责任就移交给了学校和老师，自己可以当“甩手掌柜”。理解出现偏差，就会造成家长与教师之间的责任边界趋于模糊，导致家校共育停留于表面，难以实现预期效果。

孩子们的成长过程，大部分时间都在校园。学校应该是教育的主阵地。无论是学习知识、培养素质，还是陶冶情操、完善人格，学校教育都至关重要。同样，孩子的教育也离不开家庭，家庭教育要与学校教育紧密结合起来。如果责任边界模糊，就会阻碍家校之间的顺利沟通，影响家校共育的效果。有的家长群成了老师布置任务的地方，有的成了老师疲于应付的“加班群”，有的成了家长晒娃炫娃的“攀比群”，还有的成了家长盲目点赞老师的“夸夸群”……对于部分家长和老师来说，家长群成了日常“压力群”，失去了家校沟通的本意。一方面，一些家长本身工作节奏快、压力大，却又不得不花费很大精力盯着家长群，哪怕深夜也不能错过，生怕漏看了信息、漏跟了回复，影响孩子的学习生活。另一方面，班级学生多，水平情况各有不同，老师的时间精力有限，如果逐一回复家长们频繁的询问和要求，也会耽误了备课时间。就此而言，家长群变味儿，表面上看是群规缺乏或者得不到遵守，实质上是由于家校关系没有理顺、家长与老师的角色没有摆正。

家校共育，关键在“共”。学校和家庭的互相配合程度，影响着孩子的成长和发展。学校教育是主体，是对学生进行素质教育的最重要场所；家庭教育是基础，是对学校教育的必要补充。首先，老师应当尽职尽责，担负起教书育人的本职责任。同时家长也不应忘记，“父母是孩子的第一任老师”。学校教育不应当由家庭代劳，同样的，家庭教育也不能一股脑儿推给学校和老师。相互尊重、相互包容，家校合作协同育人，才能达到“1+1＞2”的效果。那些关注孩子情感的交流、关于教育目的的探讨、关乎成长经历的分享等，都能在教师与家长之间架起一座心意相通的桥梁。

家校共育，目标在“育”。说到底，家校双方的目标是一致的，都是为了孩子健康成长、全面发展。真正的家校合作，需要学校尽可能调动学生家长参与学校教育的热情，获得家长对学校管理和发展的认同，也需要家长了解学校的教育教学目标，使家庭教育配合学校教育。在此基础上，划好家校共育的“经纬线”，厘清学校教育和家庭教育的任务分工、职责边界，才能各负其责、同向而行。

家长与老师有效配合，形成家校共育的整合优势，有助于为学生营造一个和谐的家庭环境和校园环境。各方不缺位、不错位，坚持问题导向、目标导向、效果导向，疏通家校共育不同步、不合拍的堵点，才能促进孩子健康成长，取得教育高质量发展的新突破。

《 人民日报 》（ 2020年11月19日 05 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)