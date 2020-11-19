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别让体育教育走应试教育的老路

2020年11月19日08:37  来源：光明日报
 

体育课日益受到社会重视。上个月底，云南省举行听证会，提议将初中生的体育成绩满分由50分提高到100分；广东省日前也决定从2021年起提高中考体育科目分值。

随之而来的是，课外体能培训班火了。据媒体报道，北京一家少儿体能培训俱乐部开设“中考体育”课程，平均200多元一节课，而广州一家少儿体育中心则报出30节跳绳私教课共9600元的价格。

一节课动辄二三百元，家长们不淡定了，不是说好要加强体育锻炼、增强学生体质吗？而眼下，不管是专门的体能提升，还是“私教”“一对一”，似乎还是之前“熟悉的配方”。改来改去，为啥又回到了“报班求高分”的老路上？重视体育的意义自不待言，而对于中小学生来说，运动本来就是一种天性的释放。然而，当重视体育在现实中竟然演变成学生多了一个课外班，未免偏航了。

有针对性地搞一些体育专业培训，不难理解。毕竟，运动也是需要一定技巧和持续练习的，中小学生缺乏常性，新鲜感来得快去得也快，设置专门课程加强约束与规训，也是必要的。或者说，给一些反应比较迟缓的学生开小灶，并无不可。但这些训练或练习，未必一定要通过课外班的形式实现。

如果学校足够重视体育，配齐相应的师资力量，保障必要的体育课时间不被随便侵占，学生们的体育成绩想必不会太差；如果学校有足够多的活动、赛事等供学生“练兵”，体育成绩不理想的学生也能跟得上步伐。或者说，如果家长果真重视孩子的身体素质，经常有意识地带孩子参加一些远足、爬山、游泳等运动，情况也会好很多。最差的情形就是把一门门原本活泼可爱的课程，搞成了一个个如临大敌、如办大事的课外培训班。然而，至少从目前的现实看，事情正在往这个方向走。

责怪家长一惊一乍、过于焦虑吗？或许有的家长有些敏感，担心孩子的体育课成绩拖后腿；或许有的家长不明就里，以为凡事只要报班就能产生奇效；或许有的家长只为花钱买个心安……但也应该注意到，家长重视分数的前提，是相关部门习惯性地把分数作为衡量、评价教育效果的尺码。多地决定或拟决定提高体育成绩在总分中的分值，“一分就是一操场”，这样明显的信号，如果家长捕捉不到那才是奇哉怪也。

可见，这一轮体育教育偏航的起点，仍与有关部门并没有真正吃透“克服唯分数、唯升学”的中央精神有关，不去想办法探索建立多元评价体系，而依然奉行以分数定乾坤的老办法，走的还是应试教育的老路子，难怪家长都焦虑了。而当学校教育也并没有真正重视体育，其实质只能是把孩子和家长一股脑推给教培机构。

体育很重要，课外班也有一定的必要性，但如何在释放天性与提高成绩、提升素质与减轻负担、单一成绩与多元评价之间，找到一种平衡，显然不轻松。

（作者：胡麦，系媒体评论员）

(责编：何淼、熊旭)
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