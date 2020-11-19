杜绝家长作业 关键是如何监督

近日，武汉市教育局发出《关于开展杜绝“家长作业”进一步减轻中小学生过重课业负担专项整治行动的通知》，其主要减负政策和规定包括：1、小学一二年级不布置书面家庭作业，三至六年级家庭作业不超过60分钟，初中家庭作业不超过90分钟；2、不得给家长布置作业或让家长代为评改作业；3、保证小学生每天睡眠时间不少于10个小时，初中生不少于9个小时，高中生不少于8个小时；4、除高中毕业年级，一律禁止利用寒暑假、法定节假日进行补课。

该通知规定之严要求之细，足以看出当地教育主管部门的减负决心之大，力度之大，值得为之点赞。但是，笔者认为：问题的关键是如何做好监督，怎样处置教师作业布置中所出现的跑冒滴漏现象。

近年来，各地纷纷晒出了自己的“高招”，比如，禁止教师布置家长作业，或者尽量少布置家庭作业，切实为中小学减负。可以看出说这些“高招”是各有特色，各有亮点，但往往是理想很丰满，现实却很骨感。学生的作业量不仅未见减少，反而，逐渐往线上方向发展，家长需要协助的地方也是有增无减。

在笔者看来，之所以如此，是因为说的说，听的听。对于这样的严规厉矩，真正在意的学校和老师并不多，在很多学校和老师看来，这些规定不过是“纸老虎”“橡皮泥”。

原因何在？

成绩是硬的。学校的主管部门要成绩，家长也要成绩。素质教育无论怎样抓，短时间内是看不出端倪的，但成绩好不好却是能即时体现出来的。在排名大赛中，学校一次考不好可能没什么，如果连续几次考不好，校长的位置可能就保不住。抓素质教育，学生的成绩不一定不好，但是没有人敢冒这个险。因此，学校用成绩评价教师的导向不会变。教师自然也不敢大意。即使是明面上不能布置，也会想方设法从其它方面弥补。校外培训班也会乘虚而入。学生的作业量不减反增。至于家长更是不敢冒这个险。作业布置少了，很多家长都不满意，直接向学校反映，认为教师不负责任。教师更是不敢不布置作业，或者少布置作业。

作业的布置情况，也不好监督。区域内学校数量众多，各学校学科众多，而教育主管部门人手有限，即便是想查，也往往是无从下手。问学生？学校和教师早就交代好了，问不出个所以然来；问家长？家长都希望孩子多做题，好提高一下成绩，主动反映问题的不多。因此，最终的结果往往是查无可查，只能是不了了之。作业布置的情况依然是涛声依旧。年年减负，年年如此，这早已成了常态。

减负的做法是对的，也是教育发展的方向，笔者认为，解决问题必须从“根”上发力。“负”的根就是教育评价问题，这是指挥棒。有什么样的评价标准就会有什么样的教育模式。国务院近日印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，强调扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，并提出，到2035年，基本形成富有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的教育评价体系。

因此，各地各学校当从评价改革这个“本”发力，本立方能道生，空喊口号的减负，即便声音再响，作用和意义恐怕都大不到哪里去。

（作者为一线教师）

张学炬 来源：中国青年报

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