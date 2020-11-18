北京师范大学珠海校区成立乡长学院

人民网北京11月18日电 （记者 孙竞）记者从北京师范大学了解到，北京师范大学珠海校区乡长学院和中国乡村振兴与发展研究中心揭牌暨乡村振兴领军人才培训工程（第一期）开班典礼日前在珠海校区举行。

北京师范大学党委常委、副校长、珠海校区管委会主任王守军在致辞中表示，乡长学院要为实现乡村振兴战略的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总目标提供人才支持和智力保障，力争把“北京师范大学珠海校区乡长学院”办成在全国有影响力、知名的标志性公益培训品牌，形成乡镇经济可持续发展诊断与跟踪服务新生态。

据介绍，乡长学院是北京师范大学珠海校区二级学院，依托中组部全国干部教育培训高校基地——北京师范大学基地，由北京师范大学中国乡村振兴与发展研究中心和北京师范大学继续教育与教师培训学院（珠海）提供高端智库和培训服务支撑。乡长学院的服务对象是以乡镇长为代表的农业农村基层干部及后备干部等。

乡长学院将整合北京师范大学北京校区和珠海校区在各相关学科的资源优势，根据产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，传播乡村振兴先进理念和方法，提升以乡镇长为主体的基层干部的现代化管理能力和综合治理能力，搭建东西协作、城乡融合的桥梁，共创农业强、农村美、农民富的新型现代“产学研、校企研”合作共赢平台，为培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍贡献力量。

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