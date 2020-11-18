原标题：华南理工大学广州学院2个专业入选2020年省级一流本科专业

11月12-14日,在广东省教育厅发布的《关于2020年省级一流本科专业建设点名单的公示》中,华南理工大学广州学院机械工程和会计学2个专业被推荐为广东省2020年省级一流本科专业建设点。

广东省2020年省级一流本科专业建设点名单(闫泽华 提供)

机械工程和会计学是华南理工大学广州学院第一批获得权威专业认证的专业,机械工程在2017年获得了广东省首批IEET工程专业认证,会计学在2018年成为我国首批获得IACBE国际认证的专业之一。两个专业在权威专业认证和质量工程专业建设上都取得了优异的成绩。本次广东省决定推荐310个普通本科专业作为2020年省级一流本科专业建设点,机械工程和会计学专业的入选不仅意味着华南理工大学广州学院近些年来专业建设上有新的突破,也彰显了学校专业内涵和建设水平,对于专业人才培养质量的提升也有着极其重要的意义。

机械工程专业学生上实验实训课(缪丹云 提供)

机械工程专业成立于2006年,依据学校“依托华工、错位发展,高起点建设、高质量办学、凝炼特色、创建品牌”的办学指导思想以及“重人品、实基础、强能力、有专长”的人才培养指导思想,逐步实施从“带土移植”到“去土留根”的专业改造,旨在培养全面发展,掌握学科专业领域基础理论、知识和技能,具有创新创业能力的高素质应用型专业人才。2010 年开始增设机械工程(创新班)作为课程体系改革和培养机制创新的试点,采用小班授课,实施教学和研究互动、课内和课外互动、寓学于研的培养模式。机械工程专业2013年开始筹划基于《华盛顿协议》的专业认证建设,并于2017年7月获得广东省首批IEET工程专业认证。

该专业以各类科技创新活动为平台,大力开展学生创新创业教育。设立系列综合训练项目和课外创新课程,要求学生至少参加一项科技竞赛或科研项目,使学生基础知识的理解和掌握、新技术与跨学科技术的应用、团队协作与创新创业能力等方面均得到很大提升,在各项赛事中取得很好成绩,毕业生受到欢迎和好评。

实验中心计算机仿真会计实训(李晓明 提供)

会计学专业为广东省专业综合改革试点、广东省特色专业、通过美国IACBE商科国际认证的专业,其专业实验和实践教学平台为省级实践教学示范中心、省级人才培养模式创新实验区。

该专业依托华南理工大学广州学院管理学院高质量办学,主要为粤港澳大湾区经济发展培养精会计、强财管、能审计、会税务的应用型、复合型高级会计专业人才。根据社会对应用型会计人才的职业能力要求,改革和创新本科学历教育与会计行业标准结合培养具有创新精神和胜任职业能力的卓越会计师人才新机制。在培养模式上实行优化会计本科知识结构、强化会计实训专长和会计职业资格考证培育三结合同步进行,注重为学生创造职业发展的价值。开拓“教学实训化”和“学历资格双证制”的教学改革新路,创特色、上水平,形成了鲜明的专业特色。会计学专业构建了“课堂实训+课外校企合作+会计大赛+会计学会工作室”的理论结合实践教学模式,提高教学质量和职业能力。学生积极参加各类省级国家级专业竞赛并屡获佳绩,还有不少学生考取了国际级别的会计专业资格证和国内外的研究生。华南理工大学广州学院围绕区域产业发展需求,按照“以工为主,多科发展”的学科建设思路,科学规划学科专业设置,已形成以工科为主、多科性协调发展的格局,现有16个二级学院40个专业。学校积极开展多样化的新工科、新文科探索与实践,完成一批现有专业升级改造,如机械工程、车辆工程、会计学,建设一批产业急需的新兴工科、文科专业,如机器人工程、数据科学与大数据技术,供应链管理等。同时,打造了一批体现产业和技术发展的最新课程,如广东省质量工程精品课程“组织行为学”、“机械制造技术基础”、“大学英语”等。依托省级教师教学发展中心,培养一批实践能力强的高水平专业教师,以提升办学水平和社会影响力。（闫泽华 缪丹云 李晓明）

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