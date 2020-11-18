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人社部组织实施创业培训“马兰花计划”

2020年11月18日09:25  来源：中国青年报
 
原标题：人社部组织实施创业培训“马兰花计划”

本报北京11月17日电 人力资源和社会保障部近日印发文件，组织实施职业技能提升行动创业培训“马兰花计划”（以下简称“马兰花计划”），到2021年，年培训量不低于200万人次。

“马兰花计划”指出，按照“政府引导、社会参与、创业者自主选择”的原则，面向劳动者开展创业培训，提升劳动者就业创业能力，为加快推动大众创业、万众创新，促进就业倍增效应提供有力支撑。在职业技能提升行动期间，通过实施“马兰花计划”，力争使全国创业培训机构突破5000家，发展一批更高水平、更具影响力的创业培训示范基地，培育一支覆盖各类培训课程的创业培训师资队伍。

“马兰花计划”提出，要针对不同的创业阶段，有针对性地开展创业培训。扩大创业培训群体范围，促进技能与创业创新结合，依托技能大师工作室等开展多种形式的创业创新活动，将学生在校期间开展的“试创业”实践活动纳入政策支持范围。完善创业培训资源建设，建立创业培训师资库。完善创业培训质量监控和效果评估体系，强化创业培训后续服务，加强对贫困地区、农村地区等的创业培训指导。

“马兰花计划”要求，对创业培训项目和创业培训机构实行目录清单管理。落实资金保障，优先使用职业技能提升行动专账资金开展创业培训，各地可结合实际提高培训补贴标准。有条件的地区，对教学资源开发、线上创业培训、管理人员培训、管理平台开发等基础工作给予经费支持。（记者 李桂杰）

(责编：孙竞、何淼)
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