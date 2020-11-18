人民网>>教育>>滚动新闻

校外培训火爆 学校体育课该干啥

吕京笏

2020年11月18日09:20  来源：中国青年报
 
原标题：校外培训火爆 学校体育课该干啥

课外补习班早已成为众多中国家庭的“标配”，而近一段时间，不少地区的课外体育培训班也如雨后春笋般火了起来，而且价格不菲。据央广中国之声报道，一小时一节课的体能训练，通常要200多元。

在市场的运行过程中，供需关系往往是影响价格走向的核心要素，体育培训班价格高涨的背后，是家长与学生的迫切需求。从提高体育在中考中的所占分值、体育课要留课后作业，到有关部门研究体育纳入高考，体育成绩在升学中的重要性在近年来显著提升。上个月月底云南省的一场听证会，便提议将初中生的体育成绩满分由50分提高到100分；广东省也决定从明年起提高中考体育分值。在应试思维依然占据主导的当下，“唯分数论”的家长和学生赶忙寻求快速提升体育成绩的方式，于是催生了体育课外培训的火爆。

毫无疑问，重视体育教育、增强学生体质是好事，但是，当体育与考试、分数挂钩时，便进入了一个牵一发而动全身的社会系统，已经不仅是强身健体的事了。

200元一节课，对于很多家庭来说都是一笔不小的负担。一位家长的留言说出了众人的心声：“我觉得没必要，但是为了娃儿的分数，也没办法。”当昂贵的校外体育培训为家长带来“被迫自愿”的负担时，首先应该看到的，是家庭与学校之间的责任错位，是家校关系的一种异化。这一点，与最近热议的“怒退家长群”，以及之前讨论的“减负减到家长身上”存在类似之处。

闻风而动的校外补习班被竞相追逐，不禁让人困惑，学校体育课去哪儿了？现实情况是，许多学校正常教学环节的体育课时仍然不足，体育课并没能摘下“副科”的帽子，占用体育课上所谓“主科”的担忧依旧未能消除。

除了保量，还要保质。在一些学校，体育课仍然处于“放任自由”的状态，教师将体育课等同于自由活动课。而无论是为了提高分数，还是为了扎实增强体育技能，学生们都无疑需要更加科学的课程体系与更加精细的训练方法。要实现这些，离不开学校加强体育课程建设与师资队伍建设。如此，学生才能接受专业性更强、效率更高的体育教育。

此外，一些配套举措也应该及时跟进。比如：加强体育基础设施建设，对一些场馆、器械进行修缮；适当延长运动场地开放时间，在周末或者其他课后时间也对学生开放；采取更加多元化的体育锻炼方式，在体育课外开设长跑活动、增强广播体操的实效，或者针对考试内容进行专项训练，甚至组织比赛，等等，都是学校应该而且必须要动的脑筋。

提到教育，公平总是最大愿景。学校作为一个相对平等并单纯的场域，往往最能承担起“公平”二字。如果学校将责任转嫁给家庭，甚至课外培训机构，各种差距会立刻显现出来。就以体育课为例，家庭条件是否承受得起课外培训、父母是否重视、家庭住址与体育设施的距离……都可能影响到学生的成绩。因此，在校内为学生提供更好的体育教育，是学校应该落实的主体责任，也是对教育公平的践行。

(责编：孙竞、何淼)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved