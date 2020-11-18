原标题：校外培训火爆 学校体育课该干啥

课外补习班早已成为众多中国家庭的“标配”，而近一段时间，不少地区的课外体育培训班也如雨后春笋般火了起来，而且价格不菲。据央广中国之声报道，一小时一节课的体能训练，通常要200多元。

在市场的运行过程中，供需关系往往是影响价格走向的核心要素，体育培训班价格高涨的背后，是家长与学生的迫切需求。从提高体育在中考中的所占分值、体育课要留课后作业，到有关部门研究体育纳入高考，体育成绩在升学中的重要性在近年来显著提升。上个月月底云南省的一场听证会，便提议将初中生的体育成绩满分由50分提高到100分；广东省也决定从明年起提高中考体育分值。在应试思维依然占据主导的当下，“唯分数论”的家长和学生赶忙寻求快速提升体育成绩的方式，于是催生了体育课外培训的火爆。

毫无疑问，重视体育教育、增强学生体质是好事，但是，当体育与考试、分数挂钩时，便进入了一个牵一发而动全身的社会系统，已经不仅是强身健体的事了。

200元一节课，对于很多家庭来说都是一笔不小的负担。一位家长的留言说出了众人的心声：“我觉得没必要，但是为了娃儿的分数，也没办法。”当昂贵的校外体育培训为家长带来“被迫自愿”的负担时，首先应该看到的，是家庭与学校之间的责任错位，是家校关系的一种异化。这一点，与最近热议的“怒退家长群”，以及之前讨论的“减负减到家长身上”存在类似之处。

闻风而动的校外补习班被竞相追逐，不禁让人困惑，学校体育课去哪儿了？现实情况是，许多学校正常教学环节的体育课时仍然不足，体育课并没能摘下“副科”的帽子，占用体育课上所谓“主科”的担忧依旧未能消除。

除了保量，还要保质。在一些学校，体育课仍然处于“放任自由”的状态，教师将体育课等同于自由活动课。而无论是为了提高分数，还是为了扎实增强体育技能，学生们都无疑需要更加科学的课程体系与更加精细的训练方法。要实现这些，离不开学校加强体育课程建设与师资队伍建设。如此，学生才能接受专业性更强、效率更高的体育教育。

此外，一些配套举措也应该及时跟进。比如：加强体育基础设施建设，对一些场馆、器械进行修缮；适当延长运动场地开放时间，在周末或者其他课后时间也对学生开放；采取更加多元化的体育锻炼方式，在体育课外开设长跑活动、增强广播体操的实效，或者针对考试内容进行专项训练，甚至组织比赛，等等，都是学校应该而且必须要动的脑筋。

提到教育，公平总是最大愿景。学校作为一个相对平等并单纯的场域，往往最能承担起“公平”二字。如果学校将责任转嫁给家庭，甚至课外培训机构，各种差距会立刻显现出来。就以体育课为例，家庭条件是否承受得起课外培训、父母是否重视、家庭住址与体育设施的距离……都可能影响到学生的成绩。因此，在校内为学生提供更好的体育教育，是学校应该落实的主体责任，也是对教育公平的践行。

(责编：孙竞、何淼)