原标题：身边故事就是最好的思政课

“小时候国家保护着我，如今我已成人，也要去保护我的祖国。”11月16日，在上海师范大学徐汇校区的公共教室，应用化学专业2017级的谢誉同学面对在座的150余名师生动情地说。在这里，谢誉与其他两名《我在湖北》的学生作者一道，与上海师范大学马克思主义学院老中青三代名师同上一堂抗疫精神思政金课。

近年来，着力打造全新思政金课已成为上海师范大学立德树人工作的重要环节。《我在湖北》由100篇疫情期间身在湖北的上海师范大学师生亲历故事组成，不久前由上海人民出版社出版后，引起了社会各界的热烈反响。百篇文字，绝大部分作者是“95后”，还有38位“00后”。

上海师范大学党委利用书中涌现的生动故事和先进事迹进行思政金课的教学内容设计，老、中、青三代名师领衔，学生作者组成“青年有责·同心战疫”宣讲团，集体备课，以青年视角、青年话语宣传抗疫精神，引导青年学子深刻理解世界百年未有之大变局，以及中国共产党治国理政的智慧和力量。

宣讲团成员、外国语学院英语专业研究生吕焕的家乡在湖北省襄阳农村，在疫情最严重的时候，她和弟弟报名志愿者，挨家挨户地对全村200多户村民上门检测体温。“这不仅是工作，更是责任。”说到这里，吕焕禁不住动容。

“大家关注过没有？像吕焕同学一样千千万万奋战在抗疫一线的人中，有多少和我们年龄相仿的青年？在支援武汉的4.2万医护人员中，有1.2万都是‘90后’，甚至‘00后’。”上海市思政课比赛特等奖获得者、马克思主义学院青年教师郭力源现场点评，“在抗疫的整个过程中，他们体现了深深的家国情怀。在他们身上，我看到了‘90后’青年是敢于担当的一代，是能够依靠的一代。”

随后，马克思主义学院院长、教育部首届思想政治理论课教学展示特等奖获得者张志丹教授，全国优秀教师、马克思主义学院周中之教授，分别就抗疫中的制度优势和志愿服务精神与同学们分享，并对诸如爱国主义作用的发挥、新时代青年学子的使命和气质等问题与同学们进行了交流。（记者 任鹏 曹继军）

(责编：孙竞、何淼)