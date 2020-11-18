发挥在线教育优势 推进教育信息化

原标题：“发挥在线教育优势”

【“十四五”新词典】

党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出：“发挥在线教育优势，完善终身学习体系，建设学习型社会。”“十四五”规划首提“发挥在线教育优势”，这明确了在线教育在建设高质量教育体系中的重要地位，为教育“十四五”规划和2035年远景目标提供了遵循。

今年突如其来的新冠肺炎疫情导致全球各类学校大规模停课，大量学生面临着“无学可上”的困境。据联合国教科文组织发布的数据，截至今年4月底，从学前教育到高等教育阶段，世界191个国家和地区超过15亿名大中小学生停课，占比约90.2%，这无疑给教育领域带来了严峻的挑战。

在巨大的危机面前，在线教育让我们看到了解决问题的希望，也让我们对在线教育的优势有了更深入的理解。在抗击疫情过程中，我国教育行政部门发出了利用网络平台“停课不停教、不停学”的建议，各地积极响应号召，迅速行动，充分发挥“互联网+教育”的优势，为广大学生群体提供了在线学习资源和学习支持服务，提供了丰富多样、可供选择、广泛覆盖的优质网上教学资源，为应对新冠肺炎疫情下的教育危机贡献了中国经验。

但不容否认，各国在应对危机的大考中也暴露出不同程度的在线教育困境，如教育信息化基础设施不完备、教师在线教育教学能力不足、数字鸿沟加剧导致新的不公平、学生在线学习效率低下等，这些问题都给各国教育发展蒙上了阴影。如何把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为教育发展的出发点和落脚点，不断增强人民群众教育获得感、幸福感、安全感，更需要我们看到危机中的转机，努力把疫情期间的应急举措变为教育改革的契机，把在线教育的灵活性、扩展性、可复制性等优势在常态教学中逐步利用起来，实现教育全方位、数字化、全球化的转型发展。

事实上，早在21世纪初，我国就陆续出台了相关政策推动教育信息化发展，如2002年3月，教育部印发了《关于推进教师教育信息化建设的意见》，指出要加强卫星电视和计算机网络等远程教师教育优质资源的研究和开发。为了不断适应教育信息化发展的新形势、新变化，2012年3月，教育部印发了《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》，指出以教育信息化带动教育现代化，是我国教育事业发展的战略选择。特别是在2019年9月，教育部等11部门印发了《关于促进在线教育健康发展的指导意见》，明确提出了在线教育的概念，这赋予了教育信息化新的使命。那么，在“十四五”发展的新机遇期，如何发挥在线教育的优势值得我们深入思考。

科学技术进步是推动在线教育发展的重要动力。回顾历史，在线教育能够发展起来，最关键的因素在于工具与技术带来的巨大变革，一是计算机的出现，二是互联网技术的发展。没有科学技术的进步，在线教育的发展将成为无源之水、无本之木。近年来，互联网、大数据、云技术、人工智能、数据挖掘、移动互联、智慧平台等技术的发展，不仅为在线教育带来了新技术，而且引入了互联网思维和大量资本。基于此，要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，不断加强基础研究、注重原始创新，推动在线教育技术不断发展并服务于教育教学实践。

“国将兴，必贵师而重傅。”发挥在线教育优势，必须建设一支掌握信息技术知识和能力的高素质、专业化的新型教师队伍。为此，要通过学历提升和在职培训等途径，加强对教师信息化素养的培养，让教师掌握信息技术、熟悉网络数字化教学资源、驾驭各类信息教育交流小程序等，妥善解决当前教师在线教学能力不足的问题。同时，教育行政部门和学校要不断完善教师队伍管理体制机制，在教师职称评审、教学评价、绩效考核、科研奖励等方面，激发教师参与在线教育的积极性，为在线教育的实施提供充足的人才储备。

此外，发挥在线教育优势，要妥善处理好政府与市场之间的关系。众所周知，在线教育的发展，不论是技术进步，还是推广应用，均离不开市场的巨大推动力量。“十四五”时期，在坚持教育公益性原则的前提下，要深化教育领域简政放权、放管结合、优化服务改革，充分发挥市场在教育资源配置中的作用，激发教育市场活力，支持和规范民办教育发展，规范校外培训机构，推动有效市场和有为政府更好结合。

教育是国之大计。在全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年中，为了更好地发挥在线教育的优势，要特别注重推进在线教育与育人规律的深度融合，落实立德树人根本任务，推进教育公平，坚定维护国家意识形态安全，注重学生综合能力全面提升，实现德智体美劳全面发展。

（作者：杨程，系国家教育行政学院团委书记、副研究员）

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