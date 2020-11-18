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创业？就业？  回国第一步迈向哪里？

本报记者  孙亚慧

2020年11月18日09:03  来源：人民网－人民日报海外版
 

每年的秋招季，都有一批留学生完成学业，踏上回国的旅程。在他们中间，有的已经拿到了国内单位的录用通知，只等入职；有的准备好了求职材料，准备加入秋招“大军”；还有一些正暗自踌躇，这部分人心中有创业的点子，但并未想好第一步该怎么走——是直接创业？还是先进入一家同类型企业工作一段时间、积累更多经验后再创业？

创业？就业？每年都会有一批新海归面对这道或许永远没有最佳答案的命题。然而，不变的是题目，时代发展中，作为答题人的“新海归”们的心态正悄然发生着变化。

先就业？——积累工作经验

4年前，毕业于澳大利亚新南威尔士大学的徐子航回到国内。彼时，他正跃跃欲试，他所研发的环保材料市场前景广阔，因此在研一时，徐子航心中便有了创业的想法。

但事情并没有那么简单。他深知自己的纯技术背景无法妥善处理公司实际运行中的有关问题，不仅如此，本科与研究生都就读于澳大利亚的徐子航，对于国内的商业环境客观上了解有限，“在当时贸然创业并不是一个理智的做法。回国后目之所及，很多事物都觉得陌生，而这一切都需要时间去适应，也需要时间去学习。”他说。

在入职国内一家中等规模的环保企业后，徐子航报名参加了面向在职人员开办的金融课程，其中有些他在澳大利亚的时候也曾学过皮毛，但当时并未多花费心思。

去年5月，他终于决定辞职创业。用他自己的话说，“这是时机已到。”

“工作3年的最大收获，是让我弄明白了国内这种技术型企业运营的内在逻辑，如何打开产品销路、如何保持团队的研发热情、如何平衡收支预算……如何处理人际关系、如何更好地激发团队战斗力等这些偏感性的能力也得到了锻炼。”徐子航说。

他的话是不少“就而优则创”海归的内心写照。在毕业于意大利佛罗伦萨美术学院的赵晟看来，职场中的收获会为自己之后创业提供强劲助力，这种收获大致可分为两方面：一是与优秀的领导、优秀的团队相处中所实现的自我提高；二是积累资源。对于一心想做独立策展人的她来说，前期资源积累的重要性不言而喻。“不要‘为了创业而创业’，对一些领域来说，海归没有丝毫工作经验就直接选择自己干，确实要承担极大的风险。先就业再伺机创业则相对稳妥。”赵晟说。

先创业？——试错成本更低

也有人担心，自己所处行业正迎来风口红利，如果不直接迈出这一步或许会错失良机。毕竟，创业环境瞬息万变，自己所处行业今日的强劲势头会持续多久，很难有人准确预测。

杨泽园说，如果自己同师哥一样出生在1985年，或许会和师哥一样，创业时考虑更多方面，先进入职场磨炼，等羽翼丰满时再尝试将创业点子付诸实践，那是师哥及其同年级选择创业的毕业生的路径。但杨泽园却没有这么选。

他出生于1994年，研究生毕业于美国康奈尔大学，如今已是一家拥有几十名电竞主播的网络平台的老板。20多年前，他的父亲辞掉公职，下海创业，杨泽园是名副其实的“创二代”。

海归创客年龄层的结构性变化，也预示着难以忽视的创业心态的改变。根据《2019中国海归就业创业调查报告》中的有关数据，“90后”尤其是“95后”新生代海归正发展成为海归就业创业的主力军。受访者当中，“90后”（1990年-1995年出生）占比达52%，“95后”占比则显著升高，达17%。

相较于父亲当年创业时的瞻前顾后，杨泽园如今显然并没有那么多顾虑，更加自信而无畏，也没有考虑父亲的创业领域和创业路径。甚至，他心中考虑过一旦最终创业失败他该何去何从。“我还年轻，试错成本很低。无论这家平台能运营多久，其中经验都是我自己攒下来的。以后就算加入别人的团队也无妨，关键是创业者要做好从‘老板’到‘员工’的心理准备。”

更多机会——创业就业环境优化

无论是先就业还是直接创业，对于所有有志于创业的海归来说，国内如今的海创环境正提供着更好的机会、更广阔的平台。

从留创园数量中可见一斑。截至2018年年底，全国已建成各类留创园超过350家，入园企业超过2.5万家，在园创业或工作的留学人员总数超过8万人，累计孵化企业超过5万家。

事实上，留学生若想要回国创业，可借的助力越来越多。首先，国内各种孵化园区正在蓬勃发展。通过建设平台、开展活动、加大支持，各级政府也在为海归创新创业提供更多便利，留创园只是其中一部分。其次，通过中国留学人员创新创业大赛、中国留学人员广州科技交流会等创新创业平台建设，更多海归有了回国就业创业的机会，平台会为海归的项目转化牵线搭桥。

在徐子航看来，海归创业需要避开的误区之一，是完全照搬自己在海外学习的经验。“中外的商业环境各有特点，并不完全相同。客观来说，国外的职业经理人制度更为成熟，初创团队成立后，可以凭借职业经理人队伍来弥补创始人自己某方面的经验欠缺。在国内，创业初期日子比较苦，一些小团队并不会引起职业经理人的注意，在这种情况下，创业初期可能会面对多方面压力。”他说。

今年10月，教育部在对十三届全国人大三次会议第5337号建议的答复中也曾指出，坚持以“支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用”新时代留学工作方针为指引，积极应对新冠肺炎疫情影响，不断创新服务模式，提高服务水平和质量，支持留学人员回国服务，鼓励他们成为大众创业、万众创新的生力军。

“毫无疑问，海归创业的环境一定会越来越优渥。”杨泽园说。“关键在于，要了解自己的内心世界，知道自己到底想要的是什么。如果缺乏某一方面的经验，就需要拥有一个团队，需要寻找合伙人。创业绝不是自己打天下，善于组织团队，善于合作，才能更好地把握机遇，把事情做成。”

(责编：孙竞、何淼)
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