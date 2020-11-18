如何让传统文化进入幼儿课程？一线幼儿教师这样说

人民网北京11月18日电 （熊旭 实习生寇雅楠） 近日，由首都师范大学主办的2020湖北省“37个贫困县幼儿骨干教师省外访学”国培项目活动在福建省南平市建阳区举行。

南平市建阳区副区长郑顺莲在开班仪式上对学员们的到来表示欢迎。她表示，建阳位于福建省南平市中部，建溪上游，武夷山南麓，另称潭城，是福建省最古老的五个县邑之一。宋代曾以"图书之府"和"理学名邦"闻名于世。本土特色文化包括：朱子文化、建盏文化、建本文化等，希望学员们与本地幼儿园相互交流、学习，共同进步。

据了解，此次国培项目以“如何更新贫困县幼儿园教育理念、在实践中改进保教行为、提升保教能力”为主题，依据按需施训原则，秉承实用性和发展性相结合的设计理念，更新其教育理念，开阔视野，提升科学保教能力开展的一次培训。在历时半个月的培训中，来自湖北省37个贫困县的100多位幼儿园骨干教师通过专家讲座、示范课教学、跟岗交流等方式，促进提升自我学习能力 、反思能力和自我发展能力。

接受此次培训的湖北省谷城县紫金镇中心幼儿园教师陈厚杰感受很深。他谈到，在面对园中有百分之六十的留守儿童，最大的困难是与儿童监护人的交流：老人行动不便、无智能手机、无先进的育儿理念、无科学的育儿方法等，都制约了家园合作共育的开展。在此次学习中，他认为最大的收获就是更新了“生活即课程”、“游戏皆课程”保教的理念。

湖北省麻城市福田河中心幼儿园教师王雅谈到，他们现在面临的最大的问题是师资薄弱，一所公办园只有一两个公办老师，其他都是聘用人员，素质参差不齐，而且流失严重，通过此次培训，她最大的收获是学会如何强化自身能力和利用周边资源对孩子们进行生活和游戏教育。

“印象最深的是他们将‘建盏’这个传统工艺融入到课程中，作为他们幼儿园的特色课程。”王雅说。在受到建阳幼儿园的启发后，她表示，他们也应该将眼界打开、思路打开，不能局限于课堂上，要去思考怎样真正让结合本地的特色课程走进幼儿的心里。

如何解决幼升小衔接是幼儿园面临的新问题，通过此次培训，湖北省崇阳县第二幼儿园教师黄琼认为，首先要在学期前向家长发放调查问卷，统计家长的聚焦问题；其次在孩童入园一开始要召开家长会，主要以改变家长育儿观念为出发点，向家长阐述学前年龄段的年龄特点及发展规律，以及小学化的危害，并向家长公布幼小衔接班的教学安排及计划，做好幼小衔接工作。

建阳区教育局局长陈尧明在与培训老师交流时表示，想要把幼儿教育抓好，首先政府要履行好职责，在抓好硬件建设的同时，也要做好软件建设，在做好寓教于乐的情况下，要把传统文化融入到校园中去；其次幼儿园要根据自己的实际情况，做好评价机制，把好每一个环节；最后政府的落脚点应该放到强师资的上面，要对老师的师德师风进行阶段性考核，不断“走出去，引进来”。

(责编：李依环、申亚欣)