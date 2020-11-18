中国石油大学（北京）开展爱国主义主题教育活动

人民网北京11月18日电 （记者孙竞 实习生倪添翼）“我们要守铁人忠魂、立铁人意志、学铁人干事、承铁人作风，努力成长为志存高远、脚踏实地，不畏艰难险阻，勇担时代使命，立志建功立业新时代的中石大人！”11月15日，一场别开生面的爱国主义主题教育活动在中国石油大学（北京）举行。

当天，是铁人王进喜逝世五十周年纪念日。由中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席吴为山创作的铁人王进喜塑像在中石大校园正式落成，铁人精神教育基地同时揭牌。学校将铁人塑像所在广场正式命名为“铁人广场”。

“铁人精神是石油精神的典型化和人格化，铁人塑像和铁人精神教育基地的落成和建设，为学校增添了新的文化标识和教育载体。有了铁人丰碑一样的塑像，有了以‘铁人’命名的广场，必将在学校精神文化传承的史册中写下浓重的一笔。”中国石油大学（北京）党委副书记、副校长韩尚峰表示。

据悉，这次爱国主义主题教育活动，除了铁人精神教育基地揭牌、铁人王进喜塑像揭彩，还有举办“人民楷模”国家荣誉获得者、“新时期铁人”王启民风采展，邀请王启民作事迹报告、与学生座谈交流，以及学校党委书记为学生讲思政课等内容。

“新时代要有新铁人，国家事业发展需要千千万万的铁人不断涌现。希望中石大学子能接过铁人精神的大旗，续写石油行业发展的新辉煌。”在风采展现场，王启民如此表达了对石油学子的期望。

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