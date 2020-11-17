原标题：疫情下，中文课堂“停课不停学”

早上9时，位于津巴布韦首都哈拉雷西郊的“妈妈的爱抚”高中，教师娜奥米·穆宗加走进空无一人的教室，打开笔记本电脑，运行视频会议程序。等待学生上线的同时，她开始整理自己的教具——“汉语”“芭蕾舞”“书法”等一张张写有中文、拼音和英文的小卡片。

一个小时的课程并不轻松，有口语、语法和词汇等内容，约10名学生在线上课。穆宗加仍像面对面那样，时不时“点名”学生回答问题。课程的最后，穆宗加问她的学生们：“你们爱我吗？”“爱！老师再见！”学生们回答。

中文教师娜奥米·穆宗加在津巴布韦首都哈拉雷的“妈妈的爱抚”高中备课。新华社发（塔法拉·穆瓜拉摄）

今年新冠疫情发生后，很多非洲国家都采取了包括学校停课在内的防疫措施。为保证学生“停课不停学”，孔子学院以及一些开设中文课的当地学校，克服网络条件困难，将课堂从线下搬到线上，丰富授课内容和形式，力求将疫情对汉语教学的影响降到最低。

“不希望他们的中文学习半途而废”

几年前，“妈妈的爱抚”高中把中文列入学校的选修课程。此后，选修中文的学生越来越多。该校负责人萨洛美·穆欣泽告诉记者，学习中文让学生在毕业后更有竞争力，因此力主在这所私立学校开设中文课程。

和不少国家一样，津巴布韦在新冠疫情开始之初就宣布大中小学校全部停课。停课期间，除了学生在家自学，一些学校也通过上网课的方式远程授课。

这是在津巴布韦首都哈拉雷拍摄的“妈妈的爱抚”高中的一间教室。新华社发（塔法拉·穆瓜拉摄）

穆宗加是“妈妈的爱抚”高中的中文教师，曾在津巴布韦大学孔子学院学习中文。停课以来，穆宗加从未停止线上教学。她认为，学生在家没有学习中文的环境，有不懂的问题也很难找人请教，“所以网课对他们非常重要，我不希望他们的中文学习半途而废”。

“对学生们来说，随着越来越多中国企业进入津巴布韦，会说会写中文在他们求职时是很重要的优势。”穆宗加告诉记者。

中文教师娜奥米·穆宗加在津巴布韦首都哈拉雷的“妈妈的爱抚”高中备课。新华社发（塔法拉·穆瓜拉摄）

停课不停学，师生齐助力

肯尼亚疫情暴发后，内罗毕大学孔子学院没有因学校停课而停止教学，但线上授课对于全体师生而言并不容易。

非洲国家基础设施普遍较为落后。很多学生的家里没有网络，更没有电脑等设备；而有条件上网课的学生家里网络条件也不理想，网络中断、卡顿等情况更是常事。

肯尼亚内罗毕大学孔子学院老师与学生远程交流。

内罗毕大学孔子学院中方院长肖珊说，为保证疫情期间“停课不停学”，内大孔院根据学员具体情况制定教学方案。一般情况下，老师主要通过视频会议软件Zoom等平台在线授课；针对家里经常停电断网的学生，老师会在即时聊天软件Whatsapp群里分享学习视频与资料，方便学生离线学习。

乌干达自3月份出现疫情后，全境学校停课。但为了满足学生的中文学习需求，麦克雷雷大学孔子学院也转为线上授课。

乌干达麦克雷雷大学孔子学院老师远程授课。

麦克雷雷大学孔子学院中方院长夏卓琼介绍，为激励学员的学习积极性，老师们还开展了适合学员水平的文化活动，如线上中文诗歌书写比赛、汉字听写比赛等。“由于课时大量减少以及在线教学的各种限制，虽然教学效果不如课堂面授，但目前部分优秀学员的中文水平已超出预期。”

“特殊时期，不辜负大家期待”

尽管面临着诸多困难，但非洲学生学习中文的热情有增无减。

肯尼亚学生奥姆万巴一度担心疫情会影响自己的中文学习进度，因为他在发音方面掌握得比较薄弱。“好在有了线上教学，老师在Zoom上就能纠正我的语音语调。”

“经过这段时间的网课学习，我已经完成了一半的HSK汉语水平考试四级课程，我想在复课后参加四级考试，并申请奖学金去中国。”肯尼亚学生赛义夫说。

肯尼亚内罗毕大学孔子学院老师远程授课。

当地学生对中文的热爱令麦克雷雷大学孔子学院老师罗佳深受感动。“有的学生甚至让他的妻子和孩子们跟他一起学中文，还让他的孩子和老师对话。这对我们触动很大，也坚定了我们开展线上教学的信心。”

“特殊时期，更不能辜负大家的期待！”罗佳说。

乌干达麦克雷雷大学孔子学院老师远程授课。

像罗佳一样，许许多多孔子学院的教师和志愿者都为自己身为国际汉语教师感到光荣，更因自己是全球抗疫的一份子而感到骄傲。他们为全球抗疫贡献着中国的智慧和力量，让世界感受着中国的温度和力度。（白林、张改萍、张玉亮、王小鹏）

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