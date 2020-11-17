原标题：“体教融合”让“仙外雏鹰”展翅高飞

11月14日至15日，2020 MLB First Pitch青少年棒球联赛南京站在南京工程学院圆满举办，来自江苏省各地共计3个组别（U8，U10，U12），18支球队展开冠军角逐，超过200位小学年龄段球员同场竞技。其中，来自南京外国语学校仙林分校的“仙外雏鹰队”作为唯一一支来自学校的球队，能够在与众多俱乐部强队的较量中脱颖而出，正展现出南京外国语学校对于“体教融合”新模式的积极探索。

“仙外雏鹰队”是一支于今年夏天刚刚组建的新队伍，全部由南京外国语学校仙林分校小学部三、四年级学生组成。创立初期，由于防疫的特殊要求，训练场地不能够保证，家长自发组织积极地参与了进来，为满足队伍训练需求，积极配合协调校外场地组织训练；学校也在后勤保障，联系比赛、引入外部专业教练等方面提供了积极支持。同时，校内体育老师则与校外教练配合共同制定训练计划，将校内、校外的训练有机整合、系统开展。

赛后，“仙外雏鹰队”的一名队员家长欣慰表示：“感谢学校的大力支持，让孩子可以系统性地、全身心地参与到棒球这项他所热爱的运动之中。正是由于学校对‘体教融合’不断探索，积极贯彻‘教会、勤练、常赛’的组织方式，才让孩子们在学习之余拥有了极大的锻炼机会；同时，队伍也可以以更灵活的方式自由参加各类赛事，例如参加这次MLB First Pitch的比赛。这些组织方式和鼓励措施对于提高球队整体水平有着巨大帮助。孩子越打越好，家长的积极性也越来越强！希望能继续得到学校更大的支持。”

在鼓励宽松的氛围中，家长和孩子的积极性被充分调动起来，外部教练的专业培训与体育老师的日常训练相结合，家校配合，校内、校外发挥各自优势形成合力，共同成就了“仙外雏鹰队”在短时间内所取得的显著进步和骄人成绩。

正如南京外国语学校仙林分校小学部体育老师袁浩所说：“家长积极参与，学校提供支持，成为棒球这项小众运动能在校内成功开展的重要的一环。球队聘请退役专业棒球运动员作为球队教练，而我们在日常训练中也会努力和专业训练形成有效的配合，更好地发挥各自专业优势，共同提高训练水平，实现学校体育和竞技体育双丰收。我们通过实践来证明，学校体育可以成为竞技体育的沃土，竞技体育也可以成为学校教育和学校体育的品牌。”

球队教练姚珺玮也表示：“作为退役运动员，我很高兴能继续在自己热爱的棒球领域帮助孩子们成长，发挥自己所长；同时在和学校老师的配合过程中，我也更加深刻的体会到了如何将趣味性和专业性的训练相结合，怎样用更好的方式教会孩子一项技能。下一步，我们将和老师配合，在带好这支U10球队的同时，关注不同年级的梯队建设，使这项运动在学校保持下去。”

9月21日，国家体育总局和教育部联合印发了《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》，吹响了“一体化设计、一体化推进”深化体教融合的冲锋号，将对促进中国学校体育和竞技体育深度融合产生深远影响。

棒球是世界上最受欢迎的体育运动之一，是运动技术与智慧的高度结合，被誉为“绿茵场上的国际象棋”。瞬息万变的比赛情况要求棒球运动员在比赛中需要精神高度集中，以越野跑、重复跑、变速跑相配合形成快速反应，整个过程能有效锻炼孩子的综合运动素质；同时，棒球比赛规则也是最复杂运动比赛规则之一，需要瞬间进行大量计算以对场上复杂的局势做出判断，这也极大地锻炼了孩子的思维能力和判断力。虽然，棒球运动在中国仍属于“小众”，但从孩子抓起，以体育人，以赛带练，将这项运动推广至更广泛的青少年人群，具有赛事普惠化的特别意义。

“仙外雏鹰”展翅高飞。南京外国语学校仙林分校用自己的行动为棒球运动在中国的推广提供了优秀范本。而“仙外雏鹰队”这支由学校、家长、学生球员共同打造的棒球队更是以卓然的成绩成为学校的一张靓丽名片，成为“体教融合”的一次成功尝试。（图文：孙迎田）

(责编：郝孟佳、孙竞)