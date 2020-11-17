原标题：希腊小学和幼儿园将再次关闭 华人家长高度关注

据希腊《中希时报》报道，随着希腊疫情的持续严重，受疫情影响希腊境内的小学和幼儿园将会关闭，再次停课的消息引发了华人家长的高度关注。

希腊教育部部长凯拉梅斯14日宣布，全国小学、幼儿园和托儿所从11月16日起关闭直到11月27日。学校关闭期间将采用教育电视和网络远程教学相结合的方式进行授课。

ERT2台将从周一早晨9:00开始播放教育节目。网络课程将于11月18日开始，每个课时将持续30分钟。小学阶段的网课时间为下午2点到5点，幼儿园阶段的网课时间为下午2点到4:30。

此消息一出，引发家长群体关注。此前，希腊政府宣布关闭境内中学的时候，不少华人家长认为当局应该同时关闭小学和幼儿园，毕竟安全第一，孩子每天出入校园，接触外界环境也是一大挑战，部分家长也是担忧。现在，孩子不能去学校上课那肯定要安排人在家里全天照顾，孩子的上课进度同样一点也不能耽误，这考验家长们的耐力和承受能力。

政府为什么要关闭小学及幼儿园？这一决定主要是为了缩减孩子父母的活动范围。儿童在家上网课进行教育，一方面，往返学校的交通运营将被停止；另一方面，将有更多的父母要在家照顾孩子，从而减少了流动性。

全球疫情期下的小学生：同一世界，同一网课，同样抓狂的爸妈

孩子们都很开心，终于不用上学了。但这下愁坏了家长们。孩子每天在家，功课可不能耽误，那么教学的任务就不得不由家长和老师一起来承担了。很多家长无奈地表示，他们正想方设法给孩子设定规矩和纪律，不然孩子们会变得懒散，因为接下来的好几周孩子们都不能去上学，因此家长们同时负起了纪律委员的责任。

在这个特殊时期，孩子和父母的相处时间被拉长，不仅考验父母的耐力，还考验孩子的学习力，因为疫情过后孩子学习跟不上，势必出现教育分层。

陪上网课已经成为了家长们的一项“艰巨”任务，尤其是小学生。每天早晨，叫醒孩子，做早饭，按时打开电脑或平板，等待老师安排一天的课程，陪孩子上课，辅导孩子，督促孩子做作业。从孩子角度讲，在家相对自由，有时晚睡晚起，没有老师的约束，但是没有同学一起玩，生活要枯燥一些，还要忍受家长不停地唠叨。

前几天，看到一个妈妈吐槽，她家四个孩子，上网课才第二天，她就感觉不行了，家里只有两台电脑，每天孩子们都会抢电脑，她要下很多app，接收各种讯息，可即便如此，也搞不定孩子们的作业。

今年三月份希腊由于受疫情影响全国所有学校已经关闭过一次了，当时一位网友妈妈感慨说：“我现在才明白老师的价值有多大，他们应该被表彰，之前我还没觉得，现在我的两个孩子都在家学习了，我才发现老师有多重要。”

所在国各项学科不能耽误，中文母语学习也不能放下

2020年的这场疫情，让孩子成为“小宅男”“小宅女”。希腊疫情暴发以后，家长们十分担忧，出于安全考虑，雅典中文学校及时推出了网络教学平台，从幼儿园到中学，各班级在线学习中文课程。校长李芳表示，“中文母语同步教育对于海外的华侨子女非常重要，面对疫情，我们深刻感受到，传统教学模式的改变迫在眉睫，在线教学将是华文教育下一阶段转型升级的重要方向。将线下的传统教学经验与线上互联网技术和丰富的教学资源相结合，力求为学生们打造出更全面、更丰富的学习平台。”

这些收获的背后离不开各位在线教师和后台技术团队的辛勤付出，已经拥有丰富课堂教学经验的教师们，通过不断的自我学习，很快掌握新型教学方式，不但在云课堂上可以顺利进行互动教学，更能够在课后与家长紧密联系，及时反馈学生们的学习情况，辅助家长完成课后辅导任务。

疫情之下停课不停学，如何才能学出效果？家长到底应该怎么做？

在此次疫情中家长可以让孩子学会一些道理。首先要学的第一课，是珍惜，要珍惜生命、珍惜家人、珍惜环境、珍惜所拥有的一切。

学习有计划，居家抓细节。家长可以帮助孩子制定一个切实可行的学习计划，学生自主学习，家长有效督促，保证每天的学习时间，家长需要告诉孩子，线上课程同样可以学习，在这个关键时期，要与学校的老师、同学保持联系，配合老师抓好学习进度，完成老师安排的学习任务。

上好网课

家长利用好网络课程资源，为孩子灵活安排学习及生活，在家实施自我管理、自主学习。需要教师、学生和家长各司其职，各负其责，协同推进。

做好监督

家长要督促孩子积极参与网上学习，完成老师布置的网络学习任务。因为孩子需要使用平板或电脑完成网课学习，家长需要让孩子养成良好的在线学习习惯，不要沉迷于网络游戏。

多方结合

学习之外，每天可以安排父母、孩子一起参加适量的家庭运动，比如亲子游戏、下棋，增进家人的健康，凝聚家人的感情。

学习之外，需要引导孩子做一些力所能及的家务，安排孩子洗碗、拖地、洗衣服，培养孩子的生活能力，提升孩子小主人翁的精神，让孩子在劳动实践中，得到成长，得到锻炼。

面对疫情，旅居希腊的华侨华人要保持平和心态，正向面对，遵守所在国防疫规定，配合疫情防控。居家学习，播种希望，努力学习，提升自己。(小王子)

(责编：郝孟佳、孙竞)