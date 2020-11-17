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近期，“美育进中考”试点工作在我国多个省（区、市）推行，引发热议。师生家长们在关注——

美育如何教，又该怎样考

2020年11月17日08:51  来源：光明日报
 
原标题：美育如何教，又该怎样考

江西宜春市袁州区寨下镇中心小学的学生们前往花田上美术课。新华社发

在湖南泸溪县第五中学，老师在给学生上钢琴课。新华社发

河北承德市双桥区东园林小学，学生在老师的指导下学习舞蹈。新华社发

【智库答问】

编者按

“建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国，国民素质和社会文明程度达到新高度，国家文化软实力显著增强。”党的十九届五中全会提出2035年基本实现社会主义现代化的远景目标，其中有如上表述。

美育是提升国民素质的重要手段。今年10月，中办、国办印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》（以下简称《意见》），强调以美育人、以美化人、以美培元，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。当前，我国已有多地实行美育中考改革，美育进中考的试点范围逐渐扩大。未来，美育如何教，又该怎样考？乡村美育能否走出一条特色道路？美好政策与现实落地之间，应该避免哪些误区？光明智库汇聚各方声音，与您共同探讨，以期疏解疑惑、拥抱美育。

本期嘉宾

西南大学美育研究院院长、教授 赵伶俐

北京师范大学艺术与传媒学院教授 肖向荣

中国教育科学研究院艺术与国防教育研究室主任 许洪帅

美育如何考？

“让学生按自己擅长的方式表达美”

光明智库：近期，教育部相关部门表示，全国已有8个省份开展艺术进中考试点工作，未来美育进中考的试点范围也将逐渐扩大。据您所知，试点效果如何？从网络调查看，有人担忧美育进中考会增加学习负担、带来不利影响，您怎么看？

许洪帅：从试点看，尽管在考试内容、评价策略、技术支持和计分选择上还有改进和完善的空间，但总体反馈和落实效果良好。《意见》表明，学生的审美和人文素养是否达到毕业标准和国家预期，是评价美育成效的基本要求。如果能明确“艺术基础素养+艺术审美体验+艺术专项特长”一体化的发展思路，对学生艺术学习、学校美育改进、多元主体相互配合予以持续关心、切实支持，自然能达到瓜熟蒂落、水到渠成的效果。

赵伶俐：美育为什么要考试？面向人人的美育学业考试，是为了考查学生的审美能力和人文素养是否有所发展。这显然不仅指艺术素质，还包括在自然、社会、生活、文化、科学技术等方面的审美能力、人文素质。学生对美的追求、理解和体验水平会受到自身条件限制，学校开展美育也受到办学质量、教师水平、历史积淀、地方资源等限制。所以，仅将美育考试限定为固定科目，就很容易让其变成“谈美色变”的苦恼事。美育学业考试应当是为促进“各美其美，美美与共”而进行的考试。

考什么？我认为考试科目不应有所局限。除了国家规定的艺术学科如音乐、美术、书法（必修）外，很多学校已经设置舞蹈、戏剧、相声、地方艺术、自然美、社会美、科学美等校本美育课程（选修）。让学生在必修和选修的大范围中自选两个美育科目进行考试即可。

如何考？考试方法不可单一。学生可以选择笔试，在掌握一定审美知识基础上，用书面语言来表述自己的审美理解、审美体验和审美评价；也可以选择艺术表演；还可以参加自然审美、社会审美、科学审美活动，展现自己的审美能力。让学生按自己擅长的方式表达美，这合乎“各美其美”的原则，还能充分调动学生参加美育考试的积极性。

谁来考？建议由任课教师或同年级美育课程教师组担任出题者和主考者。还可在全校美育节或艺术节活动时，由任课教师、学科教师、家长等组成观摩评分团，为学生进行等级评价。课程考试和活动等级评价，共同构成美育的学业考试成绩。

肖向荣：美育是审美教育、情感教育、心灵教育，更是培养丰富想象力和创新思维的教育。我们要关注全体学生从美育中获得了什么？是否激发出家长和孩子的“获得感”“幸福感”？如果不是，就违背了美育初衷。考试不是目的，重要的是考试过程和背后的“初心”。设定评价标准时，应多一些关乎创造力和想象力的考评指标。毕竟，“美育进中考”是为中国青少年做艺术启蒙，帮助其成长为有审美、有素质、有自信的新时代中国人。

乡村充满天然美感

农村学校应因地制宜实施美育

光明智库：网络调查显示，网友普遍认为乡村美育与城市美育存在一定差距。纳入中考后，乡村考生是否会因此受到影响？乡村美育该如何进行，是否必须与城市美育“面目相同”？

肖向荣：首先要明确，城乡学生的审美水平没有绝对差异。在万物互联的今天，审美差距多是人为、心理层面的。根据北京师范大学舞蹈系《中国网民审美力调查研究》结果看，城市中审美力弱的人比比皆是，乡村中也存在诸多审美力强的人。因此，在新的美育起跑线上，老师们应因地制宜地为学生开启真、善、美的世界，让青少年得到传统文化、当代文化及世界文化的滋养，而不是拘泥于专业艺术教育的标准，一味追求精细化、技能化。

赵伶俐：目前，已经有不少农村学校充分利用乡土资源，开设泥塑、根雕、石艺、草编等课程，非常富有创意和美感。如果能明确美育考试目标，放宽美育考试科目，认同多样的考试方法，那就是对农村学校因地制宜实施美育的支持和认可，也能有效缓解农村艺术教师不足的矛盾。

许洪帅：在美育教学优质资源配置方面，乡村与城市的确存在一定差距。事实上，近年来农村学校在美育教学上的改进已经取得了历史性进步。要看到，全面加强和改进新时代学校美育工作的力度正不断加大，《意见》中也明确了时间表和任务书，我们应当相信各级党委政府和学校教育战线的改革决心。当然，还要动员社会力量积极参与，立足导向抓重点、因地制宜补短板、集中力量强弱项、强化优势厚基础，最大程度推动发展素质教育、落实美育目标。

将考试压力转化为展现个性美的动力

光明智库：要实现2022年开齐开足美育课程的目标，学校该怎么教，学生要怎样学，课程体系又该如何规范？

赵伶俐：只要坚持以“提高学生审美与人文素养”为目的，开设美育规定课程和丰富的美育特色课程（选修），灵活设定考试方式，就能将考试压力转化为展现个性美的动力，激发出学生、教师、家长协力参考的热情和创造力。

高校美育，理应比中小学更丰富，更有高度和深度，并与专业教育和专业课程紧密关联。例如，开设科学美育、桥梁美学、医学美学、观光农业、计算机界面艺术等课程。学生至少必选2个学分才能毕业，同时鼓励多选，获得更多学分。

许洪帅：要实现2022年开齐开足美育课的目标，政府应充分发挥科研、智库和社会的参与作用，大胆改革，激发活力；学校要在遵循美育特点和学生学习规律的基础上，不断拓展美育课程，逐步增加课时，建立常态化全员艺术展演机制；学生要积极参与艺术学习，寻找兴趣所在，主动投身于学校、家庭、社会的美育实践活动中；社会各界应秉持仁爱之心，为促进美育提质增效创造条件。

肖向荣：一是要提高认识，为满足国家、社会文化需求培养优质人才，夯实国民人文素养的“塔基”；二是深入传统，通过优秀传统文化唤醒人们的审美基因；三是拓宽视野，借助互联网等手段有效汲取世界文化精华，顺应时代潮流，立足本土、对话世界、传扬中华文化之美。

本报记者 李晓、张国圣、晋浩天、严圣禾、王斯敏

本报通讯员 张运、林小楚、夏霞

(责编：郝孟佳、何淼)
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