原标题：院士点赞：南通大学志愿者关注“二孩焦虑”

性格内向、沉默寡言的小东谈及妹妹时就变得狂躁起来。“我真的想……”小东冷漠地对江海心悦健康公益中心的志愿者秦欣悦抱怨着妹妹的缺点。这已不是秦欣悦第一次发现二孩家庭中老大的心理问题了。

南通市崇川区五山小学有许多“二孩家庭”子女就读。当时，校长何晓梅希望通过一个第三方组织，搭建家长和学校之间沟通的桥梁，定期开展“二孩家庭”儿童小课堂与家长沙龙。

秦欣悦是南通大学公共卫生学院2017级医学检验技术专业学生，她带领志愿者来到五山小学，与20余位“二孩家庭”的小朋友玩游戏。通过这样的方式，秦欣悦能更真实地了解孩子们的心理健康状态。志愿者们一边活跃着气氛，一边引导孩子们通过画全家福，讲出心里话。活动中，21岁的秦欣悦认识了五年级学生小东。

在画全家福过程中，小东故意不将妹妹添加在画里。在详细询问原因后，小东沉默不语。在秦欣悦的安抚下，小东最终决定在纸上画出妹妹。但他故意丑化妹妹，并称“她是世界上最丑的人”。

秦欣悦给小东进行了简单的心理疏导，小东的情绪也随之宣泄出来。原来，父亲对小东十分严厉，经常打骂他。妹妹出生后，小东感觉这种情况更严重了。他认为是妹妹“强夺”了父母对他的爱。

短时间内，小东就数次表达了对妹妹的“敌意”。每谈及妹妹，安静的小东就像变了一个人。在意识到问题的严重性后，志愿者们向学校老师询问起小东的情况。小东的班主任介绍，小东原本性格开朗，学习上进，待人处事也非常有礼貌。但在妹妹出生后，他的性格渐渐内向，随之学习成绩下滑。

江海心悦健康公益中心指导教师高月霞对志愿者们表示，小东的情况就是典型的“二孩家庭”的“大宝”心理出现障碍后呈现的状态，这种状态甚至会出现攻击性，后果将严重到不可挽回的地步。

作为专业心理咨询师，高月霞带着志愿者们对小东进行了多次心理疏导。同时，秦欣悦也与小东的家人取得了联系，邀请他们参加相关“家长沙龙”。

小东的父亲告诉志愿者们，他考虑到小东是哥哥，应该谦让妹妹，所以对小东要求非常严格。但对于这种“严格”，小东并不理解。

于是，秦欣悦引导家长采用正确的方式与孩子沟通。志愿者们还向小东的父母赠送了相关读本，也主动添加了小东父母的微信，定期做电话随访。

在大伙儿的共同努力下，小东变得开朗起来，还主动与他的“大哥哥、大姐姐们”谈起了与妹妹相处的故事。在电话随访中，小东的家人表示，小东更加懂事了。在饭桌上，他还经常给妹妹喂饭、夹菜，学会照顾妹妹。

对于“二孩家庭”的关注，源于秦欣悦参加的2019年暑期社会实践。当时，她与同学们远赴陕西汉中市，为当地的老人、小孩提供公共卫生服务。他们走访了当地很多社区、村庄后发现，部分二孩家庭中的“大宝”性格内向、甚至有攻击性。秦欣悦判断这些孩子可能存在一定的心理障碍。

在南通大学，教师们鼓励大学生深入基层调研，真正发现了解社会问题，通过专业力量解决社会问题。2019年3月，南通大学公共卫生学院专门成立了“江海健康青年学习社”，该学习社的定位是“以思想引领作为主线，以立德树人为根本，以学风建设为核心，以科技创新为抓手，以全面发展为目标”。

2019年9月，秦欣悦走进社区、学校等开展特色科普活动，为“二孩家庭”的家长们排忧解难：健康教室、家长沙龙、“四点半”心理帮扶站、亲子俱乐部等活动项目，在大伙儿的策划下纷纷出炉，逐渐形成了系列标准化的课程。

如今，帮扶活动也从线下发展到线上：他们自主编写了互动体验式儿童标准化课程，随后又在互联网平台上开发了一套亲子互动的小游戏。

新冠肺炎疫情期间，家长们只要通过这些互联网平台，就可以与孩子们一同学习儿童心理健康、儿童教育等方面的知识。此外，他们设计了疫情防控相关课程。课程在线上一推出，就受到南通市崇川区相关部门认可，系列产品也在10个街道、108个社区投入使用。线上课程获评“第十一届江苏省优秀科普作品评选二等奖”。

前不久，该项目还获得了第十一届“挑战杯”江苏省大学生创业计划竞赛省赛金奖，并推报国赛。10月22日，中国工程院院士李兰娟应邀通过视频连线方式对该项目进行专题指导。

李兰娟院士充分肯定了江海心悦团队开展的系列儿童卫生应急科普教育和儿童心理健康帮扶活动，同时勉励同学们在今后工作学习中，继续发挥专长，将激扬的青春梦融入健康中国梦。

“大学生是祖国的未来和希望，提高大学生实践的能力，不仅能够培养他们的创新能力，也是社会主义核心价值观全面跟进的必然要求。”南通大学党委书记浦玉忠说，近年来，学校积极探索实践“三全育人”与“跟进式教育”相融合的育人模式，全面实践“跟进式教育”理念下高校社会主义核心价值观教育，努力回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题。学校始终围绕“立德树人”这一根本任务，在培养学生创新精神和创新能力的同时，自觉把社会主义核心价值观的理念融入实践项目中。

左智越 卢玉军 中青报·中青网记者 李超

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