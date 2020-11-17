原标题：陕西眉县籍大学生：用青春的力量 助力家乡发展

在陕西省宝鸡市眉县的一个猕猴桃产业园里，巨大的冷库储存着数以吨计的猕猴桃，几十条传送带高效运转，将它们输送到世界各地。一颗颗猕猴桃即将换来县里大学生的路费、学费，也换来当地百姓的生活费。

陈阳看到猕猴桃产业园里工人忙碌的场景非常感慨：“这里从一片黄土变成工厂林立，酸甜的猕猴桃养活了几代人，也让眉县日益富裕。”

陈阳是长春理工大学的学生，也是眉县的“猕猴桃大使”。今年9月，眉县开展“百城百校大学生猕猴桃特使暨我为家乡做代言活动”，招募了243名本县籍在读大学生作为“猕猴桃大使”，通过开展短视频制作培训、猕猴桃产业链参观、红色基因教育等形式，大学生们深入了解眉县猕猴桃的前生产和后整理过程，充分了解眉县县情。到目前为止，他们已在各个短视频平台发布作品1万多个，扩大眉县猕猴桃的影响力和美誉度，宣传推介眉县，用青春助力家乡振兴。

成为“猕猴桃大使”，对大学生们来说既是考验，也是一次有意义的社会实践活动。团县委书记薛丹告诉中青报·中青网记者，在政府部门官方平台的支撑下，大学生们得以更深层次了解家乡产业现状和基本县情；另一方面，他们能更多接触社会，提高社交沟通能力，全面提升个人综合素质，为以后走上工作岗位或创业奠定良好的基础。在完成学业的同时，学生们也可以通过网络推介销售猕猴桃，帮家里增加收入。“更重要的是培养了青年学生热爱家乡的情怀，让他们懂得什么是责任担当，走好人生中的每一步。”薛丹说。

天津师范大学邰嘉欣表示，成为“猕猴桃大使”、推介宣传家乡让自己更熟悉家乡的文化、特产。“作为新时代的青年，我们应该心存家乡发展，学习科学文化知识，结合本地优势，走有特色的发展道路，争取让家乡人民在通向幸福的路上，一个都不掉队”。

为什么要让大学生为家乡及特产代言？薛丹表示，大学生们的足迹遍布全国各地，星星之火可以燎原。另外，他们的文化层次高，接受新事物快，思维活跃，创新能力强，能够充分利用各种形式和多种现代传媒手段宣传推介眉县猕猴桃、讲好眉县故事、做好眉县代言人。

“眉县种植的30.2万亩猕猴桃是很多大学生赖以生存的经济命脉，是他们的火车票、飞机票，是他们的运动服、旅游鞋。同时，猕猴桃也是他们家乡父母的一日三餐，是兄长结婚时的二层楼，是小妹出嫁时的小轿车……猕猴桃是家里的宝，是父老乡亲的物质基础和精神依靠。作为一名眉县的大学生，无论走向何方，他们的根都在眉县，有义务、有责任为家乡猕猴桃的发展贡献力量。”薛丹说。

黑龙江财经学院屈研妮表示，“我们在推动家乡发展的同时也是在推动祖国经济的发展。如今，责任的大旗正向我们递来，我们应勇于担当，在乡村振兴政策的影响下，为家乡的发展献出力量，把家乡文化、产业带到全国各地。”

在眉县的发展中，青年扮演了很重要的角色。据了解，眉县每年有三分之一的猕猴桃通过网络销售到全国各地。在眉县，尤其是农村，很多是父母种猕猴桃，子女通过各电商平台销售。同时，县委县政府鼓励青年就业创业，很多青年通过不同方式，投入到一线。目前，全县培育发展专业合作社189家，猕猴桃加工龙头企业55家，猕猴桃电商企业485家，形成了集生产、贮藏、加工、销售、运输为一体的完整产业链。

从传统行业的现状来说，很多第二代接班人求学或者从国外、东南沿海发达地区历练返回眉县后，应用新技术、新理念成就传统企业二次发展，例如：纺织产业，正是由于第二代接班人不断改良提升产品质量，扩大销售渠道，现在常兴纺织工业园已成为国家级外贸转型升级基地。

“未来我们也将继续开展类似招募猕猴桃大使的活动，让眉县青年在外出学习和工作时依然挂念家乡，也利用大家的在外优势广泛宣传家乡，用青春的力量助力家乡发展。”薛丹说。

中青报·中青网记者 张曼玉

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