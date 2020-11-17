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初中英语换用教材 一民营教材编著机构状告巴彦淖尔市教育局

2020年11月17日08:33  来源：中国青年报
 
原标题：初中英语教材换用风波

　　“我们请求撤销巴彦淖尔市教育局2020年作出的关于初中英语教科书选用决定。”北京仁爱教育研究所（以下简称“仁爱所”）将内蒙古自治区教育厅和巴彦淖尔市教育局告上法庭，11月11日，在第二次开庭审理时，该所再次重申了自己的诉求。

　　从2020年秋季学期开始，巴彦淖尔市选用人民教育出版社出版的英语教材代替“仁爱版”教材。在换教材之前，该市在2019年就已改用邻市包头的中考试卷，而包头使用的正是“人教版”初中英语教材。仁爱所所长赵勇质疑巴彦淖尔市教育局用换考题的方式倒逼换教材。

　　巴彦淖尔市教育局否认这一说法，表示“换教材的呼声由来已久”。

　　这场换教材风波也给当地师生带来困扰。记者调查发现，巴彦淖尔市各中学普遍存在发“仁爱版”教材、用“人教版”教材，两本教材混搭上课的情况。由于突然更换考题、换教材，学生跟不上导致成绩下滑，上课时教材不统一造成混乱，老师也承受较大压力，多名一线教师支持更换教材。

　　中考前夕突然换考题

　　2019年5月，在距离中考还有两个月时，巴彦淖尔市教育局突然通知当年中考全部使用包头市中考试卷。

　　多年来，包头初中英语教学采用的是“人教版”教材，巴彦淖尔则采用“仁爱版”教材。巴彦淖尔市第二中学英语老师张琪介绍，两本教材内容有很大差别，词汇量、话题、语法都不一样，“人教版”比“仁爱版”难一些。

　　乌拉特中旗第一中学在给有关部门的建议中写道：“把他们（包头）初中各年级的试卷带回来给我校的学生试用，结果英语科目出现了相当大的问题，孩子们在解决英语试题能力方面差距相当大。”

　　当年的英语中考成绩印证了两地的差距：巴彦淖尔市2019年中考英语平均分为54.06分，比包头市低了近13分，及格率仅为26.96%，在各科中处于低位。

　　教材选用程序被叫停后又重启

　　2019年2月，巴彦淖尔市教育局发布了“人教版”初中英语教材选用公告。

　　但结果公示后，仁爱所就向内蒙古自治区教育厅举报称教材选用程序不合规。

　　教育厅审查认为，按照相关规定，巴彦淖尔市教育局仅公示了7个自然日，存在重大而明显的瑕疵，不属于一次合法有效的选用。

　　今年5月，巴彦淖尔市教育局重新启动教材选用工作，获得内蒙古教育厅批复同意。

　　经过评选后，巴彦淖尔市教育局发布公告，正式用“人教版”初中英语教材代替“仁爱版”。这一次，内蒙古教育厅认定教材选用符合程序。

　　巴彦淖尔市教育局计划分3年换英语教材，从2020年秋季学期初中起始年级开始启用“人教版”教材，2021年、2022年将陆续更换初二、初三的教材。但目前教育局给初二、初三年级学生采购的仍是“仁爱版”教材，中青报·中青网记者在实地采访中发现，临河四中、五中以及巴彦淖尔市第二中学初二、初三的学生都自行购买了“人教版”教材。

　　今年4月，乌兰特中旗第一中学向巴彦淖尔市教育局申请2020年秋季开学使用人教版英语教材，“由于近年我们中学使用包头考题，而两地英语教材不统一，这给我们教学带来诸多不便。我们在学习‘仁爱版’教材的时候还得兼顾‘人教版’教材，时间紧迫、任务繁重，给我们的教学增加了负担。”

　　一份调研报告也总结出“仁爱版”教材的不足之处：小学、初中、高中阶段英语教材版本不衔接；教材编排体系存在问题；语法归纳不系统化，学生不能集中学习；教材操作难度增加；配套的练习册不能及时更新。

　　一些学校在汇报时提到中考试卷变动对教材选用的影响，但巴彦淖尔市教育局始终否认，坚称“中考试题是根据课程标准命题，不是根据教材命题”。

　　师生另买教材“混搭”上课造成混乱

　　巴彦淖尔市中考考题换成包头题已成定局，在中考的“指挥棒”下，发一本教材、用另一本教材，已然成为巴彦淖尔市各中学心照不宣的“变通”法则。

　　2019年秋季学期开学后，巴彦淖尔市第二中学英语老师李慧和班里初二的学生都收到了“仁爱版”的课本，但她只能让学生自行购买“人教版”教材和教辅，日常教学也以“人教版”为主，“考题都换了，我不可能中考前临时突击”。

　　中青报·中青网记者走进巴彦淖尔市第二中学初二、初三教室发现，大多数学生只带了“人教版”这一本教材，该校一名初二学生告诉记者，“我们都没带仁爱课本，老师说先学人教，等到学期末再上仁爱。”

　　另外，巴彦淖尔市中小学教研室每学期组织的抽考、期末联考，英语考试题还是以“仁爱版”为主，中考则考“人教版”。

　　在采访中，李慧不止一次提到一线教师“太难了”。她说，中考题都换了，教材却不换，“教育局下发通知必须用‘仁爱版’的教材，我们只能偷着上课。”两本教材内容差别大，李慧也来不及都教都学，只能以“人教版”为主。

　　随后，中青报·中青网记者又来到临河五中和临河四中随机采访多名学生了解到，不管是哪个年级，目前都以“人教版”教材为主进行教学。

　　11月13日，仁爱所所长赵勇向巴彦淖尔市纪检委举报，巴彦淖尔市教育局连续3年采购两套教材浪费国家财政资金567万元。

　　“换教材是顺应老师、学生的意愿”

　　“人教版”教材已陆续进入教室，但是这场教材风波尚未平息。

　　仁爱所坚持认为巴彦淖尔市教育局选用教材过程不规范，教育局2019年启动教材选用工作，被内蒙古教育厅叫停后，又公开选用“仁爱版”，2020年就不该再启动更换程序，因为这违反了“教科书的版本一经选定使用，不得中途更换，应当保持3年以上的稳定周期”的规定。

　　在法庭上，巴彦淖尔市教育局辩称，“更换教材呼声由来已久……从2013年开始就有教师和教研员反映更换教材。”

　　截至发稿前，此案尚未作出判决。

　　这并不是“仁爱版”教材第一次被更换。从2010年开始，仁爱所与广东、湖北、安徽等多省的教育部门对簿公堂，引发了多场教材风波。

　　仁爱所是一家民营教育研究机构，已编写通过教育部审查的英语、化学、地理3科教材。

　　巴彦淖尔市各旗县发展差异较大。巴彦淖尔市教育局基础教育科科长郝建军接受中青报·中青网记者采访时表示，任何一种教材都无法适用于巴彦淖尔市所有老师和学生，就目前情况来说，换用“人教版”教材是大家共同的意愿，“（有没有问题）等法院判决结果”。

　　（应采访对象要求，张琪、李慧均为化名）

　　中青报·中青网见习记者 石佳

(责编：郝孟佳、熊旭)
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