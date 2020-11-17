原标题：广东350万青年学子争当“宣讲员”

今天，“灯塔工程”·广东学子宣传党的十九届五中全会精神实践活动在广东中山启动。团广东省委、省学联、省少工委将发动各级团干部、少先队辅导员和青年学者、各领域优秀青年代表作为全会精神的“宣讲员”，带动一批学生党团员、“青马工程”学员、少先队员等进校园、团支部、班级、社区等，广泛开展宣传实践活动，在广东省点亮一座座“小灯塔”。

该活动覆盖广东省大中学16万个团支部和27万个少先队组织，发动全省350万大学、中学团员青年、1200万少先队员成为党的十九届五中全会精神“宣传员”。届时，广东将通过团干部讲党团课的形式，遴选培育一批由团干部、少先队辅导员、青年学者、优秀青年代表组成的党的十九届五中全会精神“党团员灯塔宣讲团”，作为全会精神的“宣讲员”，以青少年“喜欢听、能听懂”的方式宣讲全会精神，帮助广大青少年感受党领导人民建设祖国新的伟大成就。

“让共青团员、少先队员当主角，发挥同伴教育的优势，青少年影响青少年，青少年带动青少年。”团广东省委副书记武一婷表示，通过全省学生党团员、“青马工程”学员、少先队队干带动大中学生、少先队员作为全会精神的“宣传员”，以大学、中学团支部，少先队中队为载体，组建党的十九届五中全会精神“广东学子灯塔宣传实践队”，针对不同年龄、不同学段青少年的接受能力和认知特点，开展形式多样的全会精神宣传实践活动。通过开展主题团队日活动、组织征文演讲、知识竞赛，走进社区宣传、回到家庭分享等实践活动，让全会精神浸润每一位南粤学子的心田，进而带动感染身边人。

此外，广东团组织善于用“小切口”讲好“小故事”、讲透“大道理”。他们将发挥共青团、学联、少先队组织的新媒体独特优势，开设学习宣传贯彻全会精神的专栏、专刊，在微博、微信、B站、QQ空间、知乎等青少年聚集的新媒体平台上积极主动开展全会精神宣传，通过云团队课、短视频、微电影、慕课、动漫动画、Vlog短片、长图海报、H5页面、“懒人包”等形态，创作一批让青少年喜闻乐见的思政文创产品，努力提高针对青少年群体的全会精神宣传到达率和实效性。

当天，中山市组建了12支党的十九届五中全会精神宣讲实践队伍。中山市委常委、宣传部长林锐熙面向青少年代表开展党的十九届五中全会精神主题宣讲。

2018年3月，团广东省委、省教育厅、省学联共同启动“灯塔工程——广东青年大学生思想引领行动”。经过近3年的深化推进，“灯塔工程”在学生社会实践、志愿服务、创新创业、成长服务活动中培育出一大批思想政治引领品牌项目，逐步构建起学校团学组织“大思政”工作格局。一系列宣传思想文化产品、主题文化艺术作品和大学生思政研究成果，让思想培育工作从“内容供给”向“产品供给”转变，品牌化、人文化、理论化的“灯塔工程”拥有越来越强的影响力和吸引力。（中青报·中青网记者 林洁）

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