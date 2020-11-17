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北京青少年冰雪赛季日前开启

又一年，冰雪运动来到孩子身边

本报记者  季  芳

2020年11月17日08:24  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　北京市青少年冰雪赛季日前开启，冰球、冰壶、花样滑冰、短道速滑、滑雪等多项赛事陆续开赛。借着筹办北京冬奥会的契机，以青少年为主体，搭建竞赛体系，培养后备人才，助推体教融合，北京冰雪运动正不断释放出活力。

　　

　　一个半小时的冰球训练课下来，11岁的王尚尚已是满头大汗。刚刚过去的这个周末，他跟随梦想ACE冰球队，取得了北京市青少年冰球俱乐部联赛的四连胜。为了保持手感，备战接下来的比赛，这两天他特意利用课余时间，给自己加练。

　　北京市青少年冰雪赛季日前开启，平日里驰骋冰场、雪场的小选手又一次迎来了大显身手的好机会。冰球、冰壶、花样滑冰、短道速滑、滑雪等多个项目的青少年赛事将陆续开赛。以青少年为主体，搭建竞赛体系，培养后备人才，助推体教融合，北京冰雪运动正不断释放出活力。

　　冰雪赛事初具规模

　　在北京，与发展较早的冰球、花样滑冰等项目比，短道速滑和冰壶算是“新兴”项目。借着筹办北京冬奥会的契机，短道速滑、冰壶这两个项目得到越来越多的青少年关注和参与。

　　今年，冰壶比赛首次跻身各年龄段系列赛，吸引了来自8个区的101名小选手参加。孩子们的表现让赛事副裁判长杜伟印象深刻。“两年前的北京市第一届冬季运动会上，很多小选手对冰壶的规则和打法还不熟悉，技术动作还有很多错误。”他看到，经过两年的了解和练习，场上的孩子多了不少亮眼发挥，“今年的系列赛就出现了好几场精彩对决。”

　　虽然只是青少年比赛，但无论从硬件还是软件来看，赛事组织的水平都很高。短道速滑冠军赛现场设置了视频回放系统，可以实时回放比赛情况。主办方还将在赛后制作视频集锦，结合国际滑联竞赛规则，对每一个犯规动作做出说明，让运动员、教练可以从中总结经验。

　　冰球联赛在这个赛季继续优化竞赛规则和赛事组织。前三个赛季，联赛U6（6岁以下）组推出小场地比赛，小选手不再“追着冰球满场跑”，多了很多持球时间和射门机会。今年，北京市冰球协会经过研究，在U6组比赛中又首次使用约有标准球门3/4大小的小球门，让进攻和防守的难度都更为合理，以求提高小选手的积极性。

　　“北京青少年冰雪运动的赛事体系已经初具规模，希望通过竞赛挖掘、培养、选拔冰雪运动的后备人才。更重要的是，营造运动氛围、打造赛事文化，让孩子们能够从冬季项目中收获成长。”北京市体育局青少年体育处处长苏峻说。

　　人才培养渐成合力

　　北京青少年冰雪运动的发展，也带来新的选材路径。对此，丰台区体校滑冰教练张瑞感受深刻。

　　北京市青少年短道速滑系列赛近日结束，此次比赛以区为单位参赛，张瑞参与了丰台区短道队的选拔和集训。“现在大家对冰雪运动非常重视，校园里的好苗子多了，我们选材的面也更广。”由于队员都是在校学生，协调训练时间可能需要花一番心思。“我们的集训主要安排在放学后或者假期进行，只要站到训练场上，大家的积极性都非常高。”张瑞说。

　　本赛季，北京青少年冰球俱乐部联赛吸引了全市24家冰球俱乐部的213支球队参赛，未来5个月里，将有超过3000名小球员参与其中。

　　从北京市青少年冰球联赛创办初期不过百人的规模，到如今北京市冰球协会拥有几千名注册运动员，经过多年的探索和发展、普及和推广，北京冰球运动在夯实项目“塔基”的同时，也为中国冰球运动的后备人才培养开辟了一块“试验田”。

　　在梦想之地冰球俱乐部运营总监刘延慧看来，在北京冰球起步和发展的初期阶段，冰球少年的成长大多获益于家庭的支持。近些年，各方力量的加入，正在为冰球少年的成长不断增添新的助力。“现在各个区都有了自己的队伍，区级联赛也组织起来了，学校也是如此，有了经费、资源等方面的保障，对小球员的培养正在形成合力。”

　　“这几年大众参与冰雪运动的热情很高，从政府层面而言，主要是做好规划、服务和保障工作，进行方向上的引导。”苏峻说，北京冰雪运动是在群众广泛参与的基础上，一点点发展起来的，做好顶层设计，撬动社会力量，激发市场活力，就能为未来发展不断注入动力，“这也是符合现状的发展模式。”

　　冰雪文化融入校园

　　每周五放学后，北京市朝阳实验小学学生连家祥都要参加学校冰球队训练。几年前，学校要成立冰球队的消息，让从小爱打冰球的连家祥高兴不已，他第一时间报了名，并成功入选。

　　作为最早在北京“火”起来的冬季运动之一，冰球在校园推广普及方面堪称范本。每年备受关注的北京市中小学生校际冰球联赛，促进了学校与社会联动，也打通冰球进校园的道路。很多学校都组建了自己的冰球队，让冰雪文化融入校园。“随着越来越多的青少年拿起球杆，走上冰场，我们也在逐步完善青少年冰球的赛事体系。”北京市冰球协会常务副秘书长邢隺说，“校际联赛为冰球运动的开展争取到了学校的支持，激发了各区各学校的积极性，逐渐形成了政府、协会、学校、家长、球员共同参与、相互支持的良好态势。”

　　借着筹办北京冬奥会的契机，北京市的冰雪场地数量如今有了明显增加，为学校开展冬季运动缓解了场地短缺的问题，陆地冰雪设施、仿真冰的运用，更是将很多冬季项目直接送到了孩子们身边。杜伟说，目前，北京已有30多所学校开展冰壶运动，有更多的学校利用校园空间推广陆地冰壶，“冰壶运动相对更安全且容易上手，门槛也低，这几年越发受到学校的青睐。”

　　目前，北京市体育局与北京市教委联合建设市级冰雪运动特色学校、市级奥林匹克教育示范学校，开展了一系列冰雪运动的普及推广活动。苏峻认为，通过推动冰雪运动进校园，不仅是在积极探索体教融合的新方法，也是在为进一步加强和改进学校体育工作做出有益尝试。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月17日 16 版）
(责编：郝孟佳、何淼)
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