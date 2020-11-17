薪火相传，点亮边疆孩子的希望

在博州实验中学任教的湖北大悟思源学校老师毕芳冰带着一家三代五口人组团援疆；华师一附中博州分校老师孙红霞2018年在第一次援疆3年服务期满后，主动申请再干一届……湖北对口支援新疆博尔塔拉蒙古自治州21年来，一批又一批援疆教师压茬接力，薪火相传，用怒放的生命，点亮边疆各族孩子的希望。

湖北省从1999年开始对口支援新疆博州、2010年对口支援新疆生产建设兵团第五师。对口援疆以来，湖北发挥在教育领域的比较优势，推动博州、第五师教育跨越式发展。

湖北省委、省政府高度重视援疆工作，突出教育援疆的特殊作用，在规划、资金、项目、人才等各方面都优先谋划，重点倾斜。省教育厅在博州召开教育援疆工作推进会，确定了全学段、全流程、全链条式教育援疆项目37个。双方在名校联盟、名师支教、百校结对、定向招生、资金支持和项目建设等方面达成广泛一致。率先开展“名校办分校”“3+2贯通培养”、教师结对“青蓝工程”、教育信息化空中课堂等。博州及第五师第一个组团式援建学校、第一个录播教室、第一所大学都是在湖北的帮扶下建成的。

湖北以教师队伍为支撑，实施“造血式”教育援疆，助力受援地增强教育自我发展能力。近两年，湖北在岗援疆教师人数稳定在240人左右，总人数比2016年前翻了一番。严把援疆教师选拔关，援疆教师整体水平不断提升。援疆教师到受援学校后，积极推动教育教学改革，充分发挥示范带动作用，为当地学校注入活力。疫情期间，200多名老师被隔离在湖北，千方百计为万里之外的学生上网课。近5年，先后有尹才华等5名湖北援疆教师正式调入博州、第五师工作，援疆教师郭贵方获评全国“2019年最美支边人物”。

通过加大教师培训力度，湖北变“输血”为“造血”，打造一支永驻当地的高素质教师队伍。湖北省连续10年在暑期组织名师，赴博州集中开展教师培训，共培训教师和教育技术人员2万余人次。每年还接受博州、第五师教师到湖北省中小学校跟岗学习。2018年暑期，博尔塔拉职业技术学院21名教师分批到清华大学、武汉职业技术学院参加“专业带头人领军能力研修”“双师型教师专业技能培训”。

如今，湖北援疆干部人才队伍中，教师已占一半以上。“今后，我们将进一步发挥教育优势，为博州和第五师经济社会发展贡献更多的湖北智慧和智力支撑。”湖北省援疆工作前方指挥部党组书记、总指挥周锋说。

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 10 版）

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