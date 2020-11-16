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财经类院校新文科怎么建

2020年11月16日09:14  来源：光明日报
 
原标题：财经类院校新文科怎么建

日前，由教育部新文科建设工作组主办的新文科建设工作会议在山东召开，会上正式发布了《新文科建设宣言》，对新文科建设作出全面部署。在教育部、科技部、工信部等13个部门正式启动“六卓越一拔尖”计划2.0，要求全面推进新文科建设之后，一些高校已经积极发力新文科建设，相关举措逐渐落地。作为一所以审计为特色、以服务国家经济监督和国家治理的财经类高校，南京审计大学如何开展新文科建设？记者就此进行了采访。

新文科需要构建“大学科”视野

“在我看来，智能化是会计发展的必然趋势。智能会计并不是放弃传统会计，甚至智能化的过程会要求我们对会计专业知识有更深刻的认识。”2019级智能会计班的朱昕妍原是会计学专业的学生，了解到学校开设了会计学（智能会计方向）后，今年年初她向学校申请转专业。

作为南京审计大学会计学（智能会计方向）的首批“尝鲜者”，在校期间，朱昕妍不仅要系统掌握财务会计专业理论知识，还要学习大数据分析技术和IT技术，对复杂的财务大数据进行分析。“相比会计，智能会计增设了很多计算机相关的课程，例如Python、SQL Server数据库等，这些对于我来说还挺新鲜，挺有挑战性的。”

“新文科的‘新’体现在回应新背景、新环境的变化，融入信息技术是题中应有之义。”南京审计大学校长刘旺洪告诉记者，南审以现有的优势学科为基础，推动云计算、大数据、人工智能等新技术与品牌专业嫁接，设立大数据审计、智能会计、金融科技等三个专业方向，运用新技术对财经问题进行再发现、再解析，真正实现文理交叉、多学科交融。

为适应社会发展对复合型财经类人才的需求，南审还复合出工程审计、法务会计、计算机审计等专业方向，从多领域进行综合交叉研究，培养跨学科复合型人才，给南审的每一位学生都打上深深的“审计烙印”。

据悉，2008年，依托丰富的会计学、审计学、法学专业资源，南审在江苏省率先开设法务会计专业。办学12年来，法务会计专业毕业生就业率连年保持在97%以上，累计向人大、律师事务所、会计师事务所等单位输送毕业生2300余人，其中部分毕业生就职于全球四大会计事务所。

新文科能否建设好，教师是关键

在南审，有一位连续十年当选“我最喜爱的老师”的神奇会计侠，学科钻得深，教案写得实，上课超有料，对人超用心，各类专业奖、学生评教奖拿到手软。他就是人称“路伯伯”的会计学教师路国平。

每年寒暑假，路国平都会根据教学中发现的不足和课程内容的最新变化，对下学期的课件进行全面认真的修改。“会计不是单纯地把数字记在账上，不是缺了一块钱自个儿补上就行的。如果会计信息不真实，就可能造成投资者、债权人的错误决策，容不得半点马虎。”

“致公”是南审校训之一，南审教师“致公”精神不仅体现在人才培养上，还落实到服务国家审计和联合国审计实践项目中。多年来，南审积极选拔骨干教师赴审计一线，全程参与国家审计实践项目，王会金、陈骏、李兆东等一批专家参与的审计项目开展科学研究，主动服务国家治理，并将经验成果用于人才培养。

作为南审最年轻的80后博导、教授，孔新兵是统计学方面的顶尖高手。他认为一个称职的新文科教师，除了教知识，还应该传递社会上的新趋势，培养实际操作能力。“比如《应用随机过程》课程，希望学生掌握后，以后拿到数据能用简单模型去做验证性工作，把所学知识用在量化投资、保险精算、实际工程管理等方面。”

据统计，南审现有专任教师1140名，其中教授184名，副教授375名，博士644名（占专任教师的56.5%），生师比15.28：1，拥有教育部“长江学者”特聘教授3人、讲座教授4人，逐步形成一支与新文科建设需要相匹配的高水平教师队伍。

教学改革是新文科建设的主方向

在南审，有这样一门《会计学》，上线中国大学MOOC（慕课）才13周，就有近4万人选课。课程被江苏省教育厅高教处遴选为报送教育部课程思政的10个典型案例之一。一门高深难懂的专业课为何如此受“青睐”？

“比起一张纸的导学案或讲学稿，慕课、网络直播、QQ群答疑互动相结合的教学方式更讨我喜欢。”南审2019级计算机科学与技术（计算机审计方向）学生顾佳俊告诉记者，《会计学》不仅在教学方式上有突破，更在教学内容上有所创新，“老师以当下财经热点案例为切口，将诚实、守信、爱国等思政元素融进课堂，用最通俗的语言讲授枯燥难懂的专业知识，我们听得懂，也爱听。”

除了第一课堂，南审还十分注重实践教学。自2016级审计专业硕士实践开始，南京审计大学通过“集中统一安排”的方式，在研究生入学后的第二学期，实施为期6个月的实践教育，与一线实务审计工作者一起工作，一起生活。“通过与审计机关深度合作，可以将审计实践教育嵌入审计硕士培养环节全过程。”南京审计大学政府审计学院党总支书记祝遵宏介绍，在实习中，所有同学均能至少完整参与1个项目，其中约13%的同学完整参与了3个项目。

“高校立身之本在于立德树人。新文科建设需要以社会主义核心价值观为引领，用马克思主义理论和方法分析解决当今中国社会面临的各种问题，要以培养‘全面发展的人’为核心，建构以德为先、全面发展的当代大学生素质体系。以此为目标，要大力强化德育教育，促进学科专业交叉融合、融入最新科学技术，培养担当民族复兴大任的社会主义建设者和接班人。”南京审计大学党委书记晏维龙如是说。

本报记者 郑晋鸣 本报通讯员 徐晓阳

(责编：郝孟佳、何淼)
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