原标题：加快推进高质量教育体系建设

党的十九届五中全会明确了“十四五”时期我国发展的主要目标和重点任务，提出到2035年基本实现社会主义现代化的远景目标，清晰展现了我国进入创新型国家前列并建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国等宏伟目标和路径。教育对于经济社会发展具有基础性、先导性和全局性作用，必须紧密围绕贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧密围绕社会主义现代化国家建设需要更好发挥作用。

更好发挥创新型国家建设动力源作用。在创新型国家建设中，企业是引擎，高校和科研院所则是动力源，必须做好以下几个方面工作：一是强化学科建设支撑力。根据国家战略需求和重大创新需要，加强顶层规划，突出急需、特色，增强学科专业的响应能力。二是增强原始创新基础驱动力。加大对基础学科长期、持续的支持力度，以超常规方式加快培养紧缺人才。三是加强高端人才培养供给力。以博士生教育为重点，持续强化高端人才培养力度。四是从基础教育源头提升创新思维突破力，全面提升青少年创新思维和能力，潜心培养创新拔尖人才。

更好发挥文化强国建设催化剂作用。教育是提升国家软实力的重要支柱，应当更好发挥其文化强国建设催化剂的作用：一是筑牢理想信念思想基础。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，大力改革创新思政课，整体推进“课程思政”，促进知识教育与价值引领有机统一。二是加快哲学社会科学体系构建，形成体现中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学科体系、学术体系和话语体系。三是引领社会文明文化建设。挖掘高校蕴含的文化资源和独特的学科优势，引导师生践行社会主义核心价值观。

更好发挥人才强国建设辐射源作用。十九届五中全会要求深入实施人才强国战略，教育理应进一步发挥辐射源作用，全面提升教育教学质量，着力保证人民群众享受更加公平而优质的教育。多渠道加大优秀教师供给，让更多优秀的教师培养更多优秀的人才。

更好发挥推进治理体系和治理能力现代化建设助推器作用。教育是助推实现国家治理体系和治理能力现代化的重要领域，应注重做好以下两方面：一是构建政府、教育机构、社会三者新型关系，建立“管办评”相对分离又有机统一的制度；二是加快建立破“五唯”的教育评价体系，注重改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价。

全面实现党的十九届五中全会制定的宏伟蓝图任务艰巨，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，聚焦落实立德树人根本任务，坚守为党育人、为国育才的总体要求，加快推进教育强国建设。

作者：翁铁慧 教育部党组成员、副部长

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