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工程教育如何用好学科交叉融合“催化剂”

2020年11月16日08:53  来源：中国青年报
 
原标题：工程教育如何用好学科交叉融合“催化剂”

　　“工程教育要用好学科交叉融合这个‘催化剂’，打破学科专业壁垒，促进学科之间、专业之间的交叉融合。”

　　11月8日，在第55届“中国高等教育博览会”举行的“第五届中国高等工程教育论坛”上，中国高等教育学会会长、教育部原党组副书记、副部长杜玉波这样说。他表示，深化工程教育改革、推进工程教育高质量发展，对服务经济转型升级和建设高等教育强国具有重大意义。而这其中的关键就是要着力推进学科交叉融合。

　　如今，我国的工程教育有一份亮眼的“成绩单”。教育部高等教育司一级巡视员宋毅表示：“这30年来，我国的工程教育已经培养了1715万名工科毕业生，打造了产业发展的主力大军，培养了一大批大国工程的领军任务，载人航天、探月工程、载人深潜、超级计算机等总师，都是我们培养出来的。”

　　据宋毅介绍，党的十八大以来，我国的工程教育改革加速发展，并建成了世界最大规模的工程教育体系，在学总人数占所有本科生的34%，全球工程教育总规模的35%。

　　杜玉波表示，工程科技改变世界，工程教育引领创新。高校要努力瞄准世界科技前沿，加强对关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术的攻关创新，在服务国家实现关键核心技术自主可控、牢牢掌握自主创新主动权方面担当重要责任，推进高等工程教育由大到强。

　　面向未来，我国工程教育应如何发展？对此，不少院士“大咖”都提到了“融合”和“交叉”两个关键词。

　　“这5年，我们北航这所‘光溜溜’的理工科高校，一直在探索医工结合。”北京航空航天大学常务副校长、中国科学院院士房建成以学校医工结合的例子，解释了工程教育学科交叉的重要性。

　　房建成院士表示，现代医疗技术的发展规律是医学和工程技术的紧密结合，科学家和工程师的结合，带来了医疗技术的变革。因此，医工交叉是我国医疗技术创新发展的必由之路。

　　但房建成坦言，这其中的过程并没有那么容易。“我国发展医工交叉，不能靠医学院单枪匹马，中国的医生没有学过理工，所以不能仅靠他们进行医疗技术研发。因此，工科要来帮忙，在建好生物医学工程学科的同时，关键是组织好、发展好大批理工科高校的作用”。

　　具体该怎么干？房建成表示，一是做强做大生物医学工程学科群，培养有医学素养的优秀工程师（工+医），二是开拓医学科学与工程领域，培养有工程科技能力的执业医生（医+工）。

　　据了解，2019年年底，北航建立医学科学与工程学院，通过研究生教育，提升临床医生的工程科技素养，在临床医学硕士基础上，培养具有工程科技素养的临床医学博士。房建成强调，航空航天领域的重大科技成果一定要用于医药领域创新研制，北航集全校之力发展医工交叉，实质上放大了生物医学工程学科，培养了一批发展医疗装备的优秀工程师人才。

　　“融合”，也成为工程教育未来发展的一个重要理念。

　　“实施学科链融入国际链，我们提出矿开在哪儿，路修到哪儿，健康服务到哪儿，中南大学的人才培养就跟到哪儿，文化种子就播种到哪儿。”中南大学校长、中国工程院院士田红旗这样说。

　　田红旗表示，中南大学聚焦新时代工程人才核心素养，在高等工程教育探索与实践过程中开展了思政课程与课程思政、实践教育与行业发展、双创教育与专业教育、工医交叉与特色培养、国际教育与国际产业“五个深度融合”。

　　“交叉”和“融合”，也是为了突破壁垒，培养面向科研“无人区”的拔尖创新人才。

　　北京航空航天大学教授、中国工程院院士向锦武表示，面对空天领域的革命性、颠覆性技术变革，我国急需更多引领未来技术发展的超常规人才。当前基于学科专业、批量式、规格化的人才培养模式，很难满足未来空天技术领军人才培养的需要。

　　向锦武说：“面向未来，航空航天很快会进入无人区，如何加快体制机制创新，做好未来科技创新领军人才前瞻性和战略性的培养，我们需要突破常规、突破约束、突破壁垒。”

　　“因此，要着力推进学科交叉融合、产学研深度融合、线下线上紧密融合等。”杜玉波表示。

　　中青报·中青网记者 叶雨婷

(责编：郝孟佳、何淼)
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