原标题：考研，别慌

距离2021年全国硕士研究生招生考试初试不足50天，考生焦虑紧张的情绪一如张开的弓，被拉得越来越满。

全国硕士研究生招生考试是一年一度的“大考”。2020年全国硕士研究生招生考试报考人数首次突破300万人，达到341万人，较上一年度增长约17.59%，是近10年增长率较高的一年。2021年考研报名人数还未完全公布，但其“火热”程度可从部分院校的公开信息中略窥一斑——截至10月31日，共有9243人报考北京林业大学，比去年同期增加15.8%；中国矿业大学（北京）报考人数共6179人，较去年增长8%；西南医科大学共有4388名考生报考，比去年增加14.60%。

考研“升温”，乍看是考生个人提升竞争力、学历等意愿的累加，毕竟“众人拾柴火焰高”，而细究其背后也与经济发展形势不无关系。《2020全国研究生招生调查报告》显示，据国家统计局、教育部发布的数据来看，在1999年至2018年间，我国GDP增长率大致在6%至14%之间，研究生报名人数增长率大致在-6%至36%之间。其中，2007年我国GDP增长率达到20年间的最大值，约为14.20%，但我国2008年硕士研究生考试报名人数增长率却几乎达到了20年来的最低值，约为-6.4%。“十一五”（2006-2010年）期间，我国GDP快速增长，与此同时，研究生报名人数增长率呈下降趋势，并在2008年降至最低；“十三五”（2016-2020年）期间，我国经济由高速增长转向高质量发展阶段，2015年后，研究生报名人数增长率快速上升。

我国经济的稳步发展和结构转型使得就业市场结构发生变化，加之受今年疫情的影响，就业市场的谨慎和收缩则把即将迈出校门的大学生往考研的路上推了一把。

对于尚在考研路口徘徊的学生，是否考研，考哪一专业等还需理性，别慌着去做决定。比如，在就业压力的刺激下，考生盲目追求热门专业，以至于近些年社科类专业报考热度稳增不降。但《2020全国研究生招生调查报告》显示，无论是本科阶段或者是研究生阶段，在就业率还是毕业薪资方面，工科类毕业生都高于社科类。此外，随着高校对毕业“出口”的从严把关，对研究生提出了更高的要求，已有多所高校对超期研究生进行退学等处理。因此，学生要理性考量其中的得与失、利益与风险，别赔了时间，又丢了学历学位。

而对于已经迈上考研路的考生说，无论抱以何种目的，眼下都要进行最后的冲刺，除非弃考。虽然近些年我国硕士研究生招生规模在扩大，但增幅仍远低于报名人数增长幅度，研究生报录比不断提升。据悉2020年考研报录比预计为4∶1，达到近20年来最高。竞争更为激烈，考研焦虑也在所难免。

而这种焦虑，终归是对于时间的焦虑——时间不够用或急着把时间填满。但有时，不要害怕“浪费时间”，不要怕“虚度光阴”，感到慌乱时，不妨稍稍停下来，平息情绪，理清思路再出发。此外，热爱和目标也不失为对抗这种焦虑的良方。考研是个以结果为导向的考试，但你可以不功利地学习。当你仔细去端详学习资料，你会发现那些平时令人发困的字母中所蕴藏的语言之美，那些看似难懂苦涩的学术著作中也闪着映射古今的思想光芒……最理想的状态莫过于，不急着完成目标，反而在不知不觉中达成甚至超出了目标。所以，考研冲刺，要稳住；学习，别慌张。

(责编：郝孟佳、何淼)