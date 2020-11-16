原标题：上海中学生的意见写进未成年人保护法

在今年8月学校组织的未成年人保护法意见征询会上，同学们各抒己见。受访者供图

2021年6月1日起施行的新修订未成年人保护法中，有一条立法修改意见来自上海华东政法大学附属中学（以下简称“华政附中”）的学生们。

这条意见是：关于第116条提出的“公安机关发现未成年人的监护人对未成年人实施家庭暴力等行为的，应当予以训诫、责令其缴纳保证金并接受家庭教育指导。对于拒不接受家庭教育指导的，可以没收保证金”的内容，鉴于每个未成年人家庭经济条件不一样，建议修改为对发生此类情况的监护人予以教育为主。

在最新发布的未保法中，删除了缴纳和没收保证金的内容。上个月，同学们还收到了全国人大常委会法制工作委员会的感谢信，这封信让他们备受鼓舞。

事实上，这条意见是华政附中的学生们在修法调研的基础上，提出的17条修改建议中的一条；而除了关心未成年人保护法的修订，这所以法治教育为特色的学校还为学生组织了大量法治实践活动。

初一（2）班的王辰宇告诉记者，今年7月《未成年人保护法（修订草案）》向社会征求意见，通过学校和虹桥街道组织的修法活动，他第一次完整地通读了法律文本。当时，想到自己平时在马路上闻到的二手烟气味，同学们也曾讨论过父母在家吸烟的气味难闻，他在网上查到，全国每年有上亿儿童正在遭受二手烟的危害。所以，他建议加大“任何人不得在学校、幼儿园和其他未成年人集中活动的公共场所喜宴、饮酒”的惩罚力度。

初二（4）班的杨钧涵从私人角度提出建议。因为从小个子长得比同龄人高，她提出对公共游乐场所、文化场馆和公共交通等设施实行免费或优惠对象的标准，是否可以从身高改为按年龄划分，“因为我觉得，如果一个人一直长不高就不用买全票了吗？只有按年龄才公平合理”。

她的建议最后没有被采纳。和父母交流时，父亲告诉她：你的建议在个人角度看似合理，但放在全国这盘大棋上就会带来更多不合理。你提的意见要站在全局、全国的高度，要合情合理。“虽然我的意见没有被采纳，但在修改全国性法律上我曾发出过自己的声音，这就够了”。

高二（2）班的周姿宏的建议涉及第25条“教师惩戒权”，她认为应当明确“体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为”判断标准。这是她第二次提出这条建议，第一次是在学校去年举行的“关于中小学教师教育惩戒权”全校听证会上。

当时，虹桥街道人大工委副主任赵光与同学们就留守儿童保护、课外补习班、教师校园惩戒权、预防青少年沉迷网络、反对家庭暴力等展开探讨，大家各抒己见、观点深入交锋，令她印象深刻。后来，同学们将建议提交给教育部政策法规司后，部分建议得到采纳，还受到教育部的表扬。

该校副校长顾平康介绍，近年来学校依托学生事务中心这一平台，与政治课、社团课等相结合，为学生提供了模拟调解、模拟听证、模拟立法、模拟庭审、模拟学校管理、模拟政协等活动。在学校的鼓励下，全校学生亲身参与营养午餐、学生课业负担等热点和难点问题的处理，学生事务中心的志愿者先期调研和校园听证会形成建议，以学代会举行大会审议，最后通过校园“立法”程序，制定了《无校服日实施规定》《学生作业自主权实施规定》《学生在校使用手机规定》《生活垃圾分类管理规定》《学生外带食品进校园管理若干规定》5部校园“法”。

例如，2018年的《学生外带食品进校园管理若干规定》起源于一次师生间的小矛盾。有天早上，有学生将关东煮带进教室并不小心打翻了，师生就“外带食品能否进校园”的问题产生了不同意见，双方都不太服气。当时，学校正在开展“模拟调解”活动，考虑到学生外带食品进校园不是个例，且涉及食品安全、校园管理等问题，就围绕这个问题进行了模拟调解、辩论、模拟听证等环节，最后制定形成了《学生外带食品进校园管理若干规定》。

“模拟政协”是学校目前正在推进的最新活动。

高二（2）班李孜彧向记者介绍，去年学校附近新修了一条路并设立了交通信号灯，导致校门口交通更加拥堵了。于是，在校长的倡议和校团委书记的带领下，学生事务中心约20名初高中学生参与进来，分别负责在全校学生中发放问卷调研、监测校门口车流量、计算红绿灯时间、查看车辆停放状况等工作，经过法律条文的研读和商讨，形成了校门口增加无人执法监控探头、调整红绿灯时间、延长交通隔离线等5条意见。调查报告转为政协提案提交后，区交警大队很快来到学校，与同学们面对面给出答复：5条建议3条得到整改，一条交属地解决，另一条不能办理给了合理解释。很快，校门口的交通状况得到了改善。

顾平康还告诉记者，作为一所法治特色高中，学校在中学基础型课程中梳理了近500个法治教育的渗透点，编写《基础型课程法治教育渗透指南》，在各门课程中“无痕”渗透法治教育。同学们介绍，化学课上老师会讲到《环境保护法》，数学课讲了《保险法》，地理课讲到了《领海及毗连区法》，历史课涉及中国古代的法律，即使体育课也会讲到《体育法》《反兴奋剂条例》等内容。

近年来，华政附中填报政法类专业的学生比例逐年上升，被名校录取的学生比例也不断攀升。“法治教育的目的不仅是让孩子们了解法律知识，我们感到让每位学生参与其中的过程很重要，能让他们的自信心、自主能力、法治素养等综合素质得到提高。”顾平康说。

中青报·中青网记者 魏其濛

(责编：郝孟佳、何淼)