人民网>>教育>>滚动新闻

点亮孩子的好奇心（创新谈）

叶  荻

2020年11月16日08:47  来源：人民网－人民日报
 

　　进一步加强青少年科普教育，激发青少年科学兴趣，培养一批科技后备人才，为提升公民科学素养、增强国家科技竞争力打下坚实基础

　　

　　习近平总书记在科学家座谈会上指出：“好奇心是人的天性，对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起，使他们更多了解科学知识，掌握科学方法，形成一大批具备科学家潜质的青少年群体。”

　　好奇心与生俱来，对事物的好奇心越浓，想要探究世界的愿望越强烈。有研究表明，中小学生对科学的兴趣随年级升高而逐渐降低。笔者前不久在一个科普图书评审会上看到了不少创新表达、传播广泛的精品佳作，但同时发现，面向青少年的原创优秀科普作品仍然比较匮乏。与会的很多专家表示，作为实现创新发展的“两翼”之一，科学普及特别是青少年科普，当前还面临不少短板。因此，为了点亮孩子的好奇心，激发青少年科学兴趣，当前亟待进一步加强青少年科普教育，培养一批科技后备人才，为提升公民科学素养、增强国家科技竞争力打下坚实基础。

　　加强青少年科普，要遵循科学认知规律和青少年成长规律，从呵护和激发青少年对科学的好奇心上多下功夫。这方面，很多科学场馆和科技工作者做出了有益探索。以中国科技馆为代表的一批科普场馆，每逢节假日都会吸引不少家长和孩子前往。“液氮倒进水里，为什么会像腾云驾雾一样？”“牙签插进装满水的塑料袋里，为什么不漏水？”“能量在我们的身体里，是怎么运转的？”……从激发孩子的好奇心入手，这些妙趣横生的科学展演，寓教于乐的互动体验，奇思妙想的科学装置，无疑会吸引孩子们的目光，引发无数的追问和好奇探索，也播下了一颗颗热爱科学的种子。

　　要让青少年科普更有趣更优质，还需要社会各界形成合力，营造良好的崇尚科学的氛围，健全完善科学教育的体制机制。要鼓励科学家、科研人员在做好科技创新工作的同时，走进校园面对面给孩子们讲述科学故事、开展科学普及，也要为孩子们走进科研院所的实验室、接触高水平的科技创新成果等创造条件。这些都需要有关部门在制度设计上予以引导和支持。此外，目前科研人员做科普大多集中在“科学日”“开放日”等时间，难以形成常态化的长效机制。对此，有必要考虑在对科学传播机构、科研人员进行评价时，适当增加有关科学普及工作的内容，对在青少年科普方面作出突出贡献的机构或个人，则应给予奖励和认可。

　　加强青少年科普，还要尊重市场规律，扶持壮大科普产业。面向市场需求，近年来一些机构组织的科学探索活动颇受欢迎。但总体来看，当前我国的科普产业还是存在“小”“散”“弱”的情况，专业化人才和机构比较少。这需要政府主导和市场运作结合，出台更有针对性的扶持政策，完善科普产业链和商业化运行模式，鼓励更多的个人、机构、企业加入，使得科普成为一个真正持续发展的事业。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月16日 19 版）
(责编：郝孟佳、何淼)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved