点亮孩子的好奇心（创新谈）

进一步加强青少年科普教育，激发青少年科学兴趣，培养一批科技后备人才，为提升公民科学素养、增强国家科技竞争力打下坚实基础

习近平总书记在科学家座谈会上指出：“好奇心是人的天性，对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起，使他们更多了解科学知识，掌握科学方法，形成一大批具备科学家潜质的青少年群体。”

好奇心与生俱来，对事物的好奇心越浓，想要探究世界的愿望越强烈。有研究表明，中小学生对科学的兴趣随年级升高而逐渐降低。笔者前不久在一个科普图书评审会上看到了不少创新表达、传播广泛的精品佳作，但同时发现，面向青少年的原创优秀科普作品仍然比较匮乏。与会的很多专家表示，作为实现创新发展的“两翼”之一，科学普及特别是青少年科普，当前还面临不少短板。因此，为了点亮孩子的好奇心，激发青少年科学兴趣，当前亟待进一步加强青少年科普教育，培养一批科技后备人才，为提升公民科学素养、增强国家科技竞争力打下坚实基础。

加强青少年科普，要遵循科学认知规律和青少年成长规律，从呵护和激发青少年对科学的好奇心上多下功夫。这方面，很多科学场馆和科技工作者做出了有益探索。以中国科技馆为代表的一批科普场馆，每逢节假日都会吸引不少家长和孩子前往。“液氮倒进水里，为什么会像腾云驾雾一样？”“牙签插进装满水的塑料袋里，为什么不漏水？”“能量在我们的身体里，是怎么运转的？”……从激发孩子的好奇心入手，这些妙趣横生的科学展演，寓教于乐的互动体验，奇思妙想的科学装置，无疑会吸引孩子们的目光，引发无数的追问和好奇探索，也播下了一颗颗热爱科学的种子。

要让青少年科普更有趣更优质，还需要社会各界形成合力，营造良好的崇尚科学的氛围，健全完善科学教育的体制机制。要鼓励科学家、科研人员在做好科技创新工作的同时，走进校园面对面给孩子们讲述科学故事、开展科学普及，也要为孩子们走进科研院所的实验室、接触高水平的科技创新成果等创造条件。这些都需要有关部门在制度设计上予以引导和支持。此外，目前科研人员做科普大多集中在“科学日”“开放日”等时间，难以形成常态化的长效机制。对此，有必要考虑在对科学传播机构、科研人员进行评价时，适当增加有关科学普及工作的内容，对在青少年科普方面作出突出贡献的机构或个人，则应给予奖励和认可。

加强青少年科普，还要尊重市场规律，扶持壮大科普产业。面向市场需求，近年来一些机构组织的科学探索活动颇受欢迎。但总体来看，当前我国的科普产业还是存在“小”“散”“弱”的情况，专业化人才和机构比较少。这需要政府主导和市场运作结合，出台更有针对性的扶持政策，完善科普产业链和商业化运行模式，鼓励更多的个人、机构、企业加入，使得科普成为一个真正持续发展的事业。

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 19 版）

(责编：郝孟佳、何淼)