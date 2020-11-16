大学＋农科院 等于什么

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去年10月，山西农业大学和山西省农业科学院合署为一个单位，一年多来，推进科教融合和产学研协同发展，成效初显。

改革前，一学一研，虽各有特色，却力量分散。改革后，双方优势互补、资源互通，在人才培养、科研合作、成果应用等方面蹚出了新路子。

在山西，山西农业大学和山西省农业科学院是农业人才培养、科学研究和服务“三农”的两个基本力量，一学一研，服务于地方经济发展，培养了一大批优秀的科学家和农业技术人员。

如今，山西正在谋求农业转型发展新路，农大与农科院资源分散、同质建设，造成了农业科研资源配置的低效与浪费。去年10月19日，山西省委、省政府正式宣布山西农业大学和山西省农业科学院合署为一个单位，名称为“山西农业大学”，同时保留山西省农业科学院的牌子，一个党委、一套班子。

合署改革大幕正式拉开。山西省委书记楼阳生确定了《山西农业大学与山西省农业科学院合署改革实施方案》的主导思想和四梁八柱，省长林武对新农大的改革发展目标提出了明确要求。

一年多来，山西农业大学推进科教融合和产学研协同发展，成效初显。

优势互补

科研队伍更加强大

42岁的王斌是山西农业大学资源环境学院副研究员，今年他评上了硕导，招了第一名研究生。这得益于农大与农科院的合署改革。

过去，农大、农科院的科研团队虽各有特色，但力量分散。现在，农大的7个学院与农科院的9个研究所（中心）整合为10个新学院，人才、学科、研究所、实验室各种资源实现共享。

“如果不是这次改革，我至少还得5年才能当上硕导。”王斌说，受限于农科院的体制机制，只有少数研究员才有资格带研究生，如今，一大批像王斌这样的中坚力量加入硕导队伍。

“农科院不缺项目和基地，缺的是人，农大正好可以提供人才支持；农大注重基础性研究，农科院的强项是推广应用研究。双方优势互补，科研队伍更加强大。”王斌说。

改革后，农科院由公益一类变为公益二类事业单位，科研团队可以与政府、企业合作争取社会项目，职工收入也大幅提高。

有了更多获得感，大家干事创业的热情被激发出来。以王斌所在的资源环境学院为例，从今年6月到10月中旬，4个多月时间，新增科研项目22项。

“农科院的环资所和农大的资环学院在土壤培肥与质量提升、生态环境保护、盐碱地治理等方面有几十年的合作交流历史，整合后合作渠道更为畅通。”山西农业大学资源环境学院党委书记陈斌介绍。

同样受益的还有农大师生。“现在，我们能在农大太原龙城校区的昆虫标本馆、农科院的果树所等地实习，丰富的实习开拓了我们的视野，对选择未来发展方向很有帮助。”山西农业大学植物保护学院的大四学生郭鹏辉说。

校院合署改革以来，山西农业大学投入246万元，在大同、忻州、吕梁等市的8个地方专业研究所建设本科生实习实训基地。科研人员走上讲台，把科研新思维、新方法、新成果引入教学实践；青年学生走进田间地头，在实践中巩固学习所得。

打破围墙

人才、技术、资源共享

今年5月，习近平总书记到山西考察调研，对发展黄花产业作出重要指示。“我们立即行动，将园艺学院的种质资源、基因组研究等基础研究优势与高寒作物研究所的栽培管理、加工等应用研究优势相结合。”山西农业大学党委书记廖允成说。7月30日，大同黄花产业发展研究院揭牌成立。

研究院涉及园艺学、植物保护学、作物学等7个一级学科，研究领域覆盖了黄花菜全产业链。131名研究人员包括大学教授、研究所研究员、行业管理人员、种植大户等，贯通了人才培养、科学研究、成果推广、转化落地以及政策制定等政产学研用不同领域。

“大同黄花产业发展研究院能够实现大规模、跨学科成立，得益于合署改革提供的人员、空间和资源条件。”山西农业大学园艺学院副院长李森对研究院的发展充满信心，“研究院将蹚出科技支撑特色优势产业发展新路子。”

为了进一步打通产学研用合作堵点，合署改革还提出了“谷城院”深度融合发展专项改革方案。8月14日，《山西省人民政府关于推动“谷城院”深度融合的实施意见》印发，推动山西农谷、大学城和科研院所融合发展。

建设山西农谷是山西省农业领域三大省级战略之一，目前山西农业大学将6个学院落地山西农谷办学；与清华大学中国农村研究院合作成立了“乡村调查研究院”……人才、技术、资源在“谷城院”实现互通共享。

“我们要打破围墙，真正走出校门办大学。将教书育人、科研创新与农谷建设协同推进，实现基础研究、人才培养、成果运用、服务‘三农’的有机融合。”廖允成介绍。

确保成效

配套改革同步推进

“原农科院有18个职能部门，原农大有26个职能部门，存在职责交叉、划分过细等问题。本着‘一类事项归口一个部门，由一套人员负责’的思路，将其整合为12个大部。”山西农业大学组织人事部部长闫海冰介绍。为确保合署改革顺利进行，“大部制”、“院办校”、职员制改革、分类考核机制改革等配套改革专项方案同步推进。

组织人事部是整合后的12个大部之一，由党委组织部、人事处、离退休人员管理处等合并而成。“原来的管理体制下，管理干部、专业技术人员和工勤技能人员的培养分属组织部和人事处管理，转岗通道很难打通，人员特长难以发挥。组织人事部成立后，能统筹考虑三类人员的培养、评价和考核情况，规范岗位管理的同时，激发人员活力。”闫海冰说。

“大部制”将部门之间的协调转化为部门内部的协调，提高了工作效率。但这个过程涉及很多干部的进退留转。廖允成说：“退出职务的管理人员将转为相应职级职员，学校在职务之外开辟了职员等级晋升通道。”

“院办校”改革也是一项重要举措。目前，国内大学普遍实行垂直管理模式，人、财、物等办学资源高度集中在学校层面。院校合署改革后，山西农业大学将10个整合学院和18个研究机构作为改革试点，赋予学院人事管理、财务资产、教育教学、科研管理、学科建设等方面40多项自主权，构建了二级机构的法人治理模式，真正实现“学院办大学”。

为了确保学院接得住权、用得好权，山西农业大学正逐步建立学院行政运行机构和学术权力运行机构，完善配套制度。廖允成说：“3年过渡期后，我们将实现从政府主导合署到形成内生动力的转变，努力建成国内一流、国际有影响、地域特色鲜明的高水平研究应用型大学。”

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 11 版）

(责编：郝孟佳、何淼)