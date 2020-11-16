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推进新时代未成年人思想道德建 设引领青少年健康成长

本报记者  赵婀娜  吴  月

2020年11月16日08:40  来源：人民网－人民日报
 

　　近年来，各地各部门坚持立根铸魂、价值引领、实践育人，扎实推进未成年人思想道德建设各项工作。把立德树人作为根本任务，教育引导广大青少年坚定理想信念、鲜明价值取向、养成良好品德，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　今年10月，北京市第五十中学学生张绍伦用手机写下想说的话，点击“提交”，成为“向国旗敬礼”网络签名活动的第108665位参与者。网络签名活动页面的一条条留言，表达了广大未成年人热爱祖国的美好心声。

　　山东东营市的少年儿童则通过“我与国旗合个影”等活动向祖国致敬。在利津县陈庄镇付窝幼儿园，孩子们用玉米芯、芦苇缨拼出国旗的图案；在科达小学，少先队员们在国旗下挥舞手中的红心为祖国点赞。

　　青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。各地各部门着重在坚定理想信念上下功夫，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，抓好爱国主义教育这一课，牢固树立爱党爱国爱社会主义的情感信念。

　　延安市文明委有关负责人介绍，近5年来，累计投入71.7亿元建设革命博物馆集群并免费开放，精心编导歌舞剧，组织青少年到“八一敬老院”慰问老红军，让孩子们从小受到红色文化熏陶。

　　“同学们，我们今天要绣制的主题是‘友善’……”近日，在江西新余市渝水区仙来学校“乐活”社团开展的夏布绣教学课上，新余市夏布绣艺术研究所所长吴婉菁在教授传统手工艺的同时，也用社会主义核心价值观滋润孩子们的心灵。

　　近年来，各地广泛开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，搭建各类实践平台。各地将思想道德教育与实践活动结合起来，帮助未成年人培养兴趣爱好、提升综合素质。

　　在福建泰宁县梅口乡中心小学少年宫，铃声一响就热闹起来：腰鼓室内，学生们挥动鼓槌，舞动彩绸；美术室内，同学们或工笔细描，或挥笔速写，描绘缤纷世界……

　　湖北仙桃市胡场一中初一学生王雨萱很喜欢去少年宫。加入葫芦丝兴趣小组不久，她就能照着曲谱吹奏。“女儿学到了特长，越来越自信了！”王雨萱的妈妈说。

　　上海市依托未成年人社区实践指导站，打造家门口的“社会大课堂”。在上海市松江区新桥镇学生社区实践指导站，学生们静静聆听社区居民何勇讲述红军长征的故事，在研学行走之旅中参观松江G60科创走廊规划展示馆，感受家乡变化。

　　11月初，走进福建莆田学院附属实验小学的“百草园”，小黄瓜藤爬上了架子，铁海棠红得艳丽……这是学校的劳动实践基地，“我们重视劳动教育，促进学生全面发展，让每个孩子绽放美好。”莆田学院附小校长许慧心说。

　　不管是开展教育实践活动，还是选树“新时代好少年”等典型，各地在未成年人思想道德建设中，都坚持把促进未成年人德智体美劳全面发展作为重要目标。

　　在湖北十堰竹山县得胜镇小学，学生们唱响悠扬婉转的黄梅戏，感受优秀传统文化的魅力；在河南南阳市二十二中，学生们开展“最美大课间”活动，跳出朝气蓬勃的青春风采；在湖南长沙博才卓越小学，孩子们在“我是小小一粒米”童歌童谣展示活动中，唱响勤俭节约的旋律……

　　各地各部门还注重心理健康教育。重庆推出未成年人心理辅导系列微讲座，累计播放量超过3761.2万次。“通过开展未成年人心理健康工作，孩子们的不良习惯得到纠正，文明健康的行为习惯逐步形成。”重庆市文明办有关负责人说。

　　《 人民日报 》（ 2020年11月16日 10 版）

(责编：郝孟佳、何淼)
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