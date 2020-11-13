第五届教育智库与教育治理50人圆桌论坛在京举行

人民网北京11月13日电 （记者 孙竞）近日，第五届教育智库与教育治理50人圆桌论坛在北京举行。来自全国各地的200余位专家学者开展了多层次、多视角的深入探讨和交流分享，为我国的教育治理提供思路、凝聚共识，推进教育改革向纵深发展。

国家教育咨询委员会秘书长、国家督学、教育部教育发展研究中心原主任张力指出，在新时代，教育领域需要深刻认识新发展阶段，全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局。在实际工作中，切实做到善用规划红利，彰显制度优势，提升治理效能。

湖北省教育厅党组书记、厅长陶宏指出，要坚持教育高质量发展与服务经济高质量发展相结合，在坚持自身高质量发展的同时，立足服务国家发展战略，加快形成点线面结合的教育发展空间格局，提升教育发展战略水平。同时，要总结疫情期间线上教学的经验，稳妥谋划线上教育，改进好线下教育，把线上教育与线下教育优势结合起来。

华中师范大学党委书记赵凌云在发言中总结了疫情期间教育变化的十大趋势：教育场所泛在化、教育方式多样化、教育主体多元化、教育过程双重化、育人目标全面化、教育内容未来化、教育评价过程化、教育对象的全民化、教育环节终生化、学校社区融合化。

“如何推动教育的变革，是当今中国教育面临的时代之问。我们不可能也不应该回到从前，必须顺应这些趋势，全面推进和深化疫后教育变革，构建与中国新发展阶段相适应的教育模式。”赵凌云强调。

据悉，本次论坛由华中师范大学国家教育治理研究院、长江教育研究院和中关村互联网教育创新中心共同主办。除主论坛之外，另有基础教育治理、高等教育治理、在线教育治理、智库建设与评价、国际教育五个平行分论坛。

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