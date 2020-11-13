北京中小学迎体育“双考” 体测成绩与学业水平考试挂钩

本市中小学迎来两场“体育考试”，一场是面向全体学生开展的2020年国家学生体质健康标准测试，另一场是中小学校体育工作评估。市教委表示，各区教委和学校要通过监测评价，动态把握学生体质健康变化趋势，及时分析测试数据，开展体质健康预警与干预，完善学生体质健康改善措施，提高学校体育工作的科学性、针对性、实效性。

本市普通高等学校、中等职业学校和中小学校的全体学生都要参加国家学生体质健康标准测试。不同年级学生体测项目有所不同：小学一二年级主要测试体重指数（BMI）、肺活量、50米跑、坐位体前屈、1分钟跳绳；三四年级在此基础上增加1分钟仰卧起坐项目；五六年级再增加50米×8往返跑项目。初中、高中及大学各年级测试项目还包括立定跳远、引体向上（男）、1000米跑（男）、800米跑（女）等。

此次体测结果将成为影响学生评价的因素。小学将把体质健康测试情况列入学生成长记录或素质报告书；初中以上学校列入学生档案，作为学生综合素质评价和学业水平考试的重要指标和内容。高等学校要将体质健康测试情况作为学生评优评先、毕业考核的重要依据。

今年学校体育评估工作在数据采集时，还会开展体育教师调研问卷填报。其中，学校问卷要求校长或主管校长填写，体育教师问卷由本人实名填写。调查还包括摸底学校体育设施向社会开放情况、体育课时等。各学校要对各项数据的支撑材料逐一存档备查。各区会组织相关人员深入该区不少于10%的学校抽查，并形成报告。市教委也将组织专家对部分学校进行抽查。一旦发现弄虚作假、虚报、瞒报等行为，将严肃追究相关人员责任。

“考后”还有跟进分析，各区教委和学校要针对自评中存在的问题进行整改，重点抓好学生每天锻炼1小时、体育课时安排、校长听体育课、体育教师组织课外体育活动和体质健康标准测试计入工作量、学生体质健康结果等指标的评估。（记者李祺瑶 刘冕）

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