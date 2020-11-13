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叫停“家长批改作业”是守住师道底线

2020年11月13日08:18  来源：光明日报
 

近日，有媒体报道称，对于最近在公共舆论场上被广为关注的中小学教师要求“家长批改作业”的问题，已经有至少10个省区的教育主管部门对此作出回应，叫停了“家长批改作业”。

教育主管部门的相关规定态度明确、界限清晰，相信“批改作业”将不再成为一个困扰家长的问题。然而，这个问题被澄清，果然如舆论场上的一片叫好声那样值得庆贺吗？在“批改作业”之后，会不会还有新的问题冒出来让家长纠结不已呢？

叫停家长批改作业，规定教师必须“亲自”批改作业，并对教师批改作业情况进行督察，类似规定，是不是多少给人一种违和感？如果套用这样的规定，这不就是相当于要求农民种地必须下田、医生看病必须接触病人吗？所以，这样的规定在给人以违和感之外，实际上也显露了那些让家长批改作业的学校的教育教学质量，标定了这些地方教育教学管理的底线何在。

在当下，教育教学手段虽不断出新，但至少在目前的情况下，批改学生的作业仍然是为师为教之道的最低底线之一，仍然是师道和教道的基本内容之一。教师批改作业，其面对的并不是学生的一张作业纸，而是自己的教学试卷，是自己给自己的教学成果打分，也是教学活动中最重要的师生互动内容。缺少这一环节，可以肯定地讲，学校教将不教，学将不学。亦因此，将教育的底线性常识明示于规定，这样的规定如果不被视为可悲的话，起码也不值得庆贺。

当然，反过来说，在底线之上，在义务之外，家长也不是不能参与到孩子的做作业过程中。幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭却各有各的不幸。其实，环顾我们自己周围，如果说学习好、表现优异的学生有什么相似之处的话，那就是这些学生的家长都参与了孩子成长过程中的各项活动，当然也包括做作业。而这种参与并不意味着家长亲自操刀和越俎代庖，但其中或许就包括“批改作业”。这种并非老师规定义务的自愿参与，确实会帮助学生取得课业以及学业成功。

然而，将家长的自愿行为变为义务，这就无疑抬高了课业和学业成功的整体成本和标准，使得自愿行为的边际效益消失于无形。在此，教师的指令其实是一种强制。这种指令内嵌着令每个家长害怕的结果，并借助其他诸如“努力才有回报”的常识，在这种可怕的结果与不按指令执行之间建立起看似合理的因果联系，由此将批改作业附加上了“后果自负”的强制性。当前适龄学生的家长，大多只有一个孩子。这种“后果自负”的强制性有多强，从家长的反应中可见一斑。叫停“家长批改作业”只是坚守了师道和教道的底线，提高教育和教学质量则是底线之上的事，还有许多工作要做。

（作者：闻贤齐，系媒体评论员）

(责编：何淼、熊旭)
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