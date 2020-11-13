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规范研究生导师指导行为刻不容缓

2020年11月13日08:15  来源：中国青年报
 

　　近日，教育部发布关于印发《研究生导师指导行为准则》的通知，并在教育部官网正式公布《研究生导师指导行为准则》（以下简称《准则》）。它明确要求：导师不得要求研究生从事与学业、科研、社会服务无关的事务，不得违规随意拖延研究生毕业时间；不得侮辱研究生人格，不得与研究生发生不正当关系，等等。（澎湃新闻网11月11日）

　　研究生导师本来应该积极践行“学为人师、行为世范”的准则，然而，现实的一幕幕，却令人不堪面对：有的导师与学生发生不正当关系，还有导师把学生当做了“打工仔”，甚至导致学生因压力过大而自杀。除了这些颇为极端的事例，个别研究生导师指导精力投入不足、质量把关不严等，也让公众吐槽。

　　显然，这些都不是研究生导师应有的表现，甚至都不应该是一个合格教师应有的样子。按照法律的要求，教师必须“不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平”，“关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展”。2018年2月，教育部印发《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》，强化了研究生导师基本素质要求，将政治素质过硬，师德师风高尚，业务素质精湛作为研究生导师必须满足的三大基本素质要求。

　　审视最新发布的《研究生导师指导行为准则》，最大的亮点就是“精准给药”。根据该《准则》，对研究生导师提出了八项要求，包括“坚持正确思想引领”“科学公正参与招生”“精心尽力投入指导”“正确履行指导职责”“严格遵守学术规范”“把关学位论文质量”“严格经费使用管理”“构建和谐师生关系”，对公众反映强烈的研究生导师一些错误行为，均作出了明确而具体的规范，有利于对研究生导师指导行为作出更有效的归正和矫治。

　　不仅如此，在《准则》勾勒“好导师样子”的同时，教育部还出台了“强制性配套措施”。如对违反《准则》的导师，明确“培养单位要依规采取约谈、限招、停招直至取消导师资格等处理措施”“对情节严重、影响恶劣的，一经查实，要坚决清除出教师队伍”“涉嫌违法犯罪的移送司法机关处理”，等等。这些“强制性配套措施”，与《准则》一起，打出了一套组合拳，有利于更好地规范导师行为，提高研究生教育质量。

　　要实现教育强国的梦想，规范研究生导师行为至关重要。我们期待看到《研究生导师指导行为准则》在现实中发挥效力，更好地推动研究生教育事业的发展。

　　刘婷婷 

(责编：何淼、熊旭)
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