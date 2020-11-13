严把资格审查关 让高考公平看得见

近期，多地启动2021年高考报名工作。据报道，不少地区着重强调了审查报名资格的重要性，严格审查考生报名资格。比如，山东要求，注重加强特殊考生的资格审核工作，对提交申报资料的真实性进行严格把关，严防弄虚作假。对于凭虚假材料报名、骗取照顾资格的考生，一经查实，将依法依规取消其当年参加考试或录取的资格。

审查高考考生报名资格，本是制度硬性规定，有关部门年年重申。而这次各地主动“加码”，严把资格审查关，还是让人感受到特别的气息。以艺人仝卓伪造应届生身份参加高考为例，在报名资格上弄虚作假并未绝迹。公众越来越不能容忍蚕食高考公平的行为，严把资格审查关顺应了民意。

严把高考报名资格审查关，关键是不能走过场。当年，山西省发布的高考报名通知明确要求严禁往届生以应届生毕业生身份报名。而仝卓偏偏冲破了这一规定，将自己的“往届生”身份改成了“应届生”。这说明了什么？审查形同虚设，造假一路绿灯。仝卓背后为所欲为的权力之手已被惩处，而有关人员审查不力也为人诟病。

从报道看，多地在制度设计上确实加大了对高考报名资格的审查力度。而要使上述努力见效，既需要审查人员炼就火眼金睛，不放过任何一个疑点，也需要强化审核机制。比如，在条件允许的前提下实行二审制，如果第一批人看走眼了，第二批人帮他们纠错。同时，对审查人员本身也需要“审查”：他们操守如何？能不能经得起信任？

有的地方提出：“谁主管，谁审查；谁签字，谁负责。”这一工作责任制和责任追究制，势必让审查人员多了一分压力，督促他们更好地履行责任。如果审查人员多一些使命感，就能变压力为动力，更加兢兢业业。

此外，有的省份要求各报名点、县（市、区）招生考试机构和市招生考试机构在报名结束后，应根据省考试院有关工作程序和要求对所有报考的考生资格进行自查、复核、审定并公示。一般来说，这种要求也是审查机制的“标配”。如果真正做到严格自查、复核，也许能够发现一些漏网之鱼。

关注高考报名资格审查，除了关心能不能查出问题，还要关心查出了问题怎么办？一般来说，对于凭虚假材料报名、骗取照顾资格的考生，一经查实，将依法依规取消其当年参加考试或录取的资格。但这显然还不够。仝卓当年造假，是一众官员替他操弄，后来事发后都付出了应有的法律代价。一些恶劣的造假行为，尽管在报名资格审查阶段就被发现了，但不能仅仅取消涉事学生的高考资格，还要顺藤摸瓜，查一查都是谁在帮他（她）操弄？

前不久，中国人大网公布了《中华人民共和国刑法修正案（十一）（草案二次审议稿）》。草案的一大亮点是，冒名顶替上大学行为拟被认定为犯罪。这透露的信号再明确不过：国家捍卫高考公平，将有越来越严格的法律手段。

冒名顶替上大学，严重损害他人利益，破坏教育公平和社会公平正义底线。严把高考报名资格审查关，早发现问题早解决问题，那些企图靠不正当手段获得利益的考生就不能得逞。维护教育公平、呵护高考尊严，就是守住公平正义的一大底线。让公众对高考乃至对未来更有信心，这在当下尤其具有意义。

王石川

(责编：何淼、熊旭)