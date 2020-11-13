你被保安查过定语从句吗？

刚刚过去的这个双十一

你是不是在“买买买”

北京大学的学生们

这个双十一遇到了一群“扫地僧”

词汇量一万五的保安

自学Python编程的保安

……

在北京大学第一届“争做数一数二的保安员”评选会现场

20名来自各岗位的保安员

一个个“登台献艺”

他们就像武侠小说中深藏不露的“扫地僧”

不仅有守护校园的武功

更有隐藏着智慧的“内功”

听听他们说了啥

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这真的不是开玩笑

因为真的有人被保安问住了呢

据说当时是这样的……

啥？啥是定语从句？

看样子，要是北大的保安把定语从句设定成“进门密码”

那小编这辈子就和北大无缘了

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大学很大

有大师、有大楼

也有很多努力的实现梦想的“扫地僧”

北京大学的师生们，在双十一，遇到了词汇量惊人的保安小哥

还有很多大学的学生，在日常的生活中也遇到更多“深藏不露”的“扫地僧”

可能是一位能帮助你解开四六级难题的保洁阿姨

然后当阿姨飘然离去

你可能还会立刻在微信上说这么一段话

譬如下面的这个场景

别不信，这是真事儿

主人公就是下面这位阿姨

这位阿姨，名叫陈芳应，原本连26个字母都认不全的她利用在一个英语培训机构做清洁阿姨的机会自学英语，几年过去，她现在达到了大学英语六级的水平，可以轻松和外教交流。未来，这位农村阿姨还梦想着出国旅游。

这位阿姨是不是有什么“诀窍”？

其实也没有，“最开始只能死记硬背，照着葫芦画瓢，重复、重复，再重复。”没有基础只能靠勤奋来弥补，陈芳应觉得自己这几年就像又上了一次学一样，经常是起早贪黑。有的时候下了班，别人都走了，她放下拖把，还要再拿起耳机练一下听说。

只要碰到不懂的地方，她就先记在本子上。如今，她累积的笔记本已经盛满了5个袋子，每个袋子里都不下10本笔记。家里的墙上，床头上贴的都是语法。

陈芳应做的笔记装满了5个袋子。

陈芳应原本只是想学些入门级的问候语，但没想到的是，居然“越陷越深”。培训机构所提供的学习软件是按级别进行的。“每上升一个级别都感觉很难，想打退堂鼓。但一听到别人说的东西自己听不懂，就又想去学了。”陈芳应都觉得自己现在有点沾上“英语瘾”了。

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而就在大学校园里

宿舍里也不缺少让你惊呼“厉害”的宿管阿姨

一手漂亮的英文黑板报可能甩了你几条街

保安队伍里更是不乏考研成功的“学霸”

大学里一名普通的保安

可能某一天就变成了你的校友

你以为他只是一名教学楼的普通楼管

人家却掌握了七门语言

图书馆里的几名保安

某一天就忽然“组团”考上了四所高校的硕士研究生

惊讶吗？

震惊吗？

其实也不用如此吃惊

因为他们也和你我一样只是普通人

一天的时间也是一样的24小时

他们只是比你我更努力更认真

当有了“小目标”的时候，他们就开始为之努力

因为在不断的前进

他们最终实现了梦想

而仅仅将“计划”停留在纸面上的你我

只能感叹“小目标又没有实现”

也许这才是我们和这些“扫地僧”最大的差距

也是我们真正应该去反思的地方

(责编：何淼、熊旭)