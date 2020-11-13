3年背15000单词 北大保安再上热搜

本报讯（记者 刘婧）3年积累单词量15000个，帮助留学生找医院，被外国人点赞……11月11日，在北京大学举办的第一届“争做数一数二的保安员”评选会上，北大保安许文龙讲述了自己在北大和英语结缘的故事，赢得了阵阵掌声。

当天，许文龙身穿保安服、头戴保安帽、手拿文件夹，向观众讲述了自己的求学经历。他曾参加成人高考，并成功考上本科，上专业课之余每天坚持背英语单词，三年来积累词汇量逾15000个。今年8月，在校门口执勤时，他碰到一位不会说中文的留学生求助，在危急时刻帮助留学生找到了医院，让留学生得到了及时治疗，留学生对他竖起了大拇指，他也感慨万分：学习是无止境的，多亏了平时的积累，才能在关键时刻派上用场，在帮助别人的同时也真正体会到“北大保安”这四个字肩负的责任。

“明年本科毕业后如果还有时间和精力，我要继续攻读研究生，挑战自己，更好地为北大师生服务。”许文龙说。事实上，不止许文龙，这些年北大保安的励志故事屡上热搜。北大保安卧虎藏龙，这些年来，北大数百名保安考学深造，有很多考取了大专或本科学历，有的甚至考上了研究生，还有的毕业后当上了大学老师。

山西省的张俊成（曾用名张君成）被称为“北大保安高考第一人”，他1995年到北京大学做保安，1998年取得北大法律成人高考的专科文凭，后又修完一个自考本科文凭，如今是一所中专的副校长。同时，他还是一名兼职大学讲师，在长治学院讲授公关礼仪课程。来自湖北的甘相伟将自己的保安经历写成一部书——《站着上北大》，时任北大校长的周其凤为其写序称，“一个保安员，在辛苦的工作之余，能够充分利用北大良好的学习资源，努力进取，提高自己，这样的精神让我钦佩。”

北大保安为什么可以频频出彩？有网友说：未名湖边、博雅塔下，人杰地灵、钟灵毓秀，成就了在这个学校执勤的保安。也有网友说：这源于这所学校“兼容并包”的学习氛围。北京青年报记者注意到，到北大当保安的青年可以分为两类：一类是主动投奔北大而来的，他们怀揣着一个“北大梦”，有着明确的学习规划，立志成为北大学子。还有一类可能是被分到北大，一开始没有考学的想法，但每天在这个学习氛围浓厚的校园里耳濡目染，眼界和以前也不一样，开始追逐他们的考学梦。北大在微博中也为这些保安“点赞”：他们就像武侠小说中深藏不露的“扫地僧”，不仅有守护校园的武功，更有隐藏着智慧的“内功”。

（图片为视频截图）

(责编：何淼、熊旭)