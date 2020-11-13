湖南网络工程职业学院：用思政建设弘扬中华传统文化

人民网北京11月13日电 湖南网络工程职业学院近年来以课程建设为抓手，打造了一批课程思政“金课”。以学校钟丽老师主持的《室内设计》课程为例，课程将“以人为本、敬老爱老”这一中华优秀传统文化和工匠精神融入教学大纲、教学目标、教案设计等各个方面，将课程的专业教育与思政教育有效融合。与此同时，教学团队以课程项目任务驱动为主线、以学生为主体、以课程知识为依托，力求实现学生的学中做，做中学，从而提高学生的职业技能和社会责任感。

据了解，课程在目标方面融入了“以人为本、精益求精”的工匠精神，通过在课程中引入适老改造项目实践，引导学生形成关注社会、关爱老人的意识，从而培养学生树立未来设计师技术职能与社会职责相结合的职业观，达到这门课程立德树人的教学目标。

此外，教学团队还以“住宅空间的适老化改造”项目为依托开展情景教育。学生除掌握了知识技能外，还增强了团队协作意识和精艺求精的工匠精神，贯穿项目全过程的“对老年群体的人文关怀”和“人性化设计思想”在设计实践中被学生接受，并内化为自身的职业素养，体现在学生的设计成果上。

2020年6月，教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》，提出课程思政建设要在所有高校、所有学科专业全面推进，坚定学生理想信念，切实提升立德树人的成效。落实立德树人根本任务，需要将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体。

据悉，学校下一步将围绕教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》的要求，牢牢把握“立德树人”“育人为本”的内涵，改进课程教学内容和方法，将弘扬中华优秀传统文化和塑造学生工匠精神跟课程的教学实践有机融合，不断提升课程教学效果。（何淼 实习生寇雅楠）

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