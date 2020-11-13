原标题：甘肃控辍保学清零 劝返万名学生复学以“智”脱贫

中新网兰州11月12日电 (记者刘薛梅) 甘肃省教育厅厅长王海燕12日表示，聚焦“义务教育有保障”，甘肃以深度贫困地区和特殊困难群体为重点，逐县逐校、逐户逐生解决问题，目前，义务教育辍学现象已动态消除，有保障的目标基本实现。

教育是阻断贫困代际传递的治本之策，而失学辍学却长期困扰甘肃教育脱贫攻坚，在“发展教育脱贫一批”工作中，甘肃着力构建“教育有保障、升学有能力、就业有技能、人人有出路”的教育脱贫体系，推动贫困人口由“因学致贫”向“以学脱贫”转变。

甘肃建立了以县为主的教育、公安、扶贫等部门组成的联合比对机制，对学籍信息、户籍信息、建档立卡贫困户信息进行比对，定期排查和核实失辍学学生。

甘肃省教育厅副厅长时宁国说，甘肃将每年的2月和8月确定为“义务教育法治宣传月”，累计编发宣传短信45万条、发放义务教育法制宣传责任告知书210万份，以此增强民众的法律意识和送孩子入学的主动性。对批评教育后拒不送适龄儿童少年入学的监护人，由司法部门依法发放相关司法文书，以“官告民”的形式敦促199名辍学学生复学，并对重点地区学生出勤情况进行采集分析，保证复学学生到校率。

从2018年至今，甘肃累计劝返复学25688人(其中建档立卡贫困家庭学生10043人)，控辍保学实现动态清零，无建档立卡贫困户学生失学辍学。

学生劝回来了，就得实现坐得住。在此，甘肃各地综合考虑复学学生辍学时间、学业水平、身体状况等因素对复学学生进行分类安置，学校结合劝返复学学生年龄、失辍学时间、学业水平、兴趣特长等身心发展特点，分析研究制订针对复学学生个性化的教学方案和学习方案，解决复学学生返校后“跟不上”“不想上”等问题。

时宁国说，为加快改善贫困地区办学条件，加强“两类学校”建设，加大师资保障和学生资助保障力度，确保“上好学”，2014至2018年，累计投入资金238.63亿元完成“全面改薄”规划任务，据教育部通报，甘肃全面改薄项目进度并列全国第1位，全省各地义务教育学校达到国家“20条底线”要求。

立足部分民众居住分散、学生上学距离较远的实际，甘肃多渠道筹措资金21.28亿元，建设乡镇寄宿制学校633所、乡村小规模学校1396所，保障了每一名农村学生稳定就近入学。投入资金12.8亿元实施“温暖工程”“周转宿舍”等省列民生实事项目，解决了深度贫困县48万名师生采暖和6.6万名教师住宿问题。

为阻止因学致贫、因学返贫，甘肃建立起从学前教育到高等教育全学段资助体系，十八大以来累计发放各类免、奖、助资金及生源地信用助学贷款资金279.86亿元，受益学生1238.06万人次。从2019年秋季学期起对4类贫困家庭非寄宿制学生(即建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)，按家庭经济困难寄宿生50%的标准补助生活费。

王海燕说，在招生就业方面，甘肃实行“一生一策”“不就业不脱手”制度，为每名贫困家庭毕业生提供3个以上就业岗位，今年全省高校毕业生14.56万人，甘肃以“扶贫+就业”帮扶重点人群，2020届建档立卡贫困家庭大学毕业生初次就业率80.5%，高出全省平均就业率5.5个百分点。

(责编：实习生 （张玉）、何淼)