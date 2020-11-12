把握数智时代发展规律 探索创新创业教育新模式

人民网长沙11月12日电（记者 孙竞）如何把握数智时代发展规律，打造高校创新创业教育“升级版”？作为第55届中国高等教育博览会的重要论坛之一，“创新创业创未来·数字智能新教育论坛”日前在长沙召开。

中国高等教育学会培训顾问、常务理事，教育部语言文字应用管理司原司长姚喜双指出，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。新一轮科技革命和产业变革要求高校对接新兴产业，培养具有创新精神的新型人才。新形势下创新创业教育改革要着力探索创新创业教育新型模式，着力构建创新创业教育良好生态，着力彰显创新创业教育服务发展作用。

中国工程院院士、湖南工商大学校长陈晓红指出，数字经济作为新业态和新模式正在深刻地改变着人们的生产方式，成为近年来带动经济增长的核心动力，新冠疫情在客观上也加速了线上经济、数字经济、智能经济等新业态的发展。

“数智时代的不确定性、复杂性等特征，对高校的人才培养提出了更高的要求，高校创新创业教育内容要紧扣数字经济时代的发展新需求，人才培养方式要积极对接数字经济时代新要求，高校创新创业教育应重点突出校企结合与产教融合的新模式。”陈晓红说。

中国高等教育学会创新创业教育分会理事长、教育部创新创业教指委副主任委员、上海财经大学常务副校长徐飞强调，随着信息技术的发展和知识社会的来临，传统的以技术发展为导向、科研人员为主体、实验室为载体的创新1.0模式，正在转向以用户为中心、以社会实践为舞台、以共同创新和开放创新为特点的用户参与的创新2.0模式转变。

徐飞特别提到，创新是主旋律、最强音；创业是强节奏，是超越功利之心的“志业”；创意是妙和声，只有创新、创业、创意完美配合才能奏出和谐之音。

与会嘉宾分别对数智时代高校创新创业教育改革及人才培养所面临的紧迫问题发表见解。专家指出，高校要抓住人工智能发展的机遇，发挥学科优势，让智能为治理赋能，使高校的治理理念、治理能力与治理体系更好地满足人的全面发展需要，更好地服务经济社会的发展要求。

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