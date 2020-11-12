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多地发文禁止家长批改作业 一纸禁令能给家长“松绑”吗？

2020年11月12日08:33  来源：中国新闻网
 

　　如果成年人所承受的痛苦有排行，给孩子辅导作业绝对榜上有名。

　　本是为孩子巩固学习效果的作业，却成了折磨家长的利器，这和原本为了家校沟通方便成立家长群，结果却变成了令人崩溃的“压力群”如出一辙。

　　其实通过梳理可以发现，这几年来，为了给家长减负，各地一直给辅导作业、规范班级群等“病症”开“药方”。但这些措施真的有效吗？

　　严禁家长代劳批改作业是否有效？

　　江苏早在3年前推出禁令

　　江苏一位家长因为不满老师不批改作业，愤而退出家长群的新闻一度引起网友共鸣，家长该不该承担批改作业的责任也引起争议。

　　现在，从一些省市的情况看，这个问题有了明确答案：不应该。

　　11月10日，辽宁省教育厅在官网公布《辽宁省义务教育阶段学生作业管理“十要求”》。其中明确指出：教师必须亲自批改作业，严禁家长、学生代劳，这是教师的职责。对于不及时亲自批改作业的老师，一律取消职务晋级、评先评优资格，校长也会受此牵连。

　　这一规定的出现让不少网友拍手称赞，但一纸禁令是否能有效遏制这类现象，还要画个问号。

　　梳理相关政策可以发现，在这位江苏家长“崩溃”之前，江苏省教育厅早在2017年就明令禁止不得要求家长代批改作业。

　　这份2017年10月发布的《关于进一步规范学校管理切实减轻中小学课业负担的意见》从作业、考试、课程等多方面进行管理规范，明确提出不得将家庭作业变成家长作业。教师方面要认真对待学生作业，做到有布置必批改，有批改必讲评，不得要求家长代批作业。

　　3年过去了，这类现象却依然把那位江苏家长逼上热搜，戳中了广大家长的痛点。

　　不止是江苏，有媒体发现，目前辽宁、浙江、海南、河北、广东等至少十个省份的教育部门都出台了相关文件，向“家长批改学生作业”说不。

　　特别是近期发布的文件中，包括辽宁在内的不少地区都加大了对违规教师甚至学校的处罚力度。像是安徽合肥，10月27日发布的《关于公布合肥市中小学办学行为“十不得”的通知》明确，一旦老师有违规操作，不仅其本人要受处罚，校长要承担责任，学校也会被取消评先评优。

　　家庭作业变家长作业：这些年，家长承担了多少？

　　从家长批改作业这一现象延伸出去可以发现，这几年，家长对孩子学习和校园生活的参与度在不断提高，可这其中，家长也承担了很多责任以外的事，比如打扫校园、帮孩子做作业等，而这些事一经曝光，便会引起极大的讨论热度。

　　今年10月，浙江杭州一位小学生家长因为错过班级通知，未去参加学校的大扫除，被老师面谈并指其不尊重集体和老师。事情一出，不少网友质疑，孩子完全有能力自己完成，为什么一定要家长参与？

　　像这样要求家长参与校园事务已不是新鲜事。在北方，有家长还会被要求冬天去校园扫雪。而哈尔滨市教育局也早在2018年12月就曾印发《关于规范中小学校清冰雪工作的通知》，禁止学校组织学生家长到校清冰雪，不鼓励学生家长自愿到校清冰雪。

　　“家庭作业变家长作业”是另一个被吐槽的点。小学和幼儿园阶段，手抄报、手工是常见的作业形式之一，原本是为了提高孩子的综合能力，但这种作业形式往往因为要求过高、远超过孩子思维和动手能力，且还要评比，给家长和孩子带来了困扰，最终都变成了家长的才艺比拼。

　　今年10月，山西太原市教育局出台《关于进一步做好中小学生减负工作的实施意见》，要求义务教育学校不得布置学生难以完成，形似给学生布置，实则给家长布置的作业。同时还要求，各学校不得指派家长参加本该由师生完成的事宜，如打扫教室卫生、班级文化布置、装饰美化演出场所等。

　　在所有问题中，家长群则是最大的“雷区”。在江苏家长退群事件之前，网络上，一位爸爸在家长会上因为不回家长群信息被老师提醒之后崩溃痛哭，也让不少网友感同身受。“盖楼”回复、被点名、对老师花式奉承、点赞投票……都给家长带来烦恼。

　　对此，太原市教育局发布的文件中也做出了详细规定，严禁要求家长点赞、投票、转发各类信息。早在2017年，上海市静安区教育局也发布了《静安区中小学班级微信群建设公约》，明确规定班级微信群内杜绝任何形式的广告、拉票、红包、集赞等与学校、学生无关的内容。

　　一项项政策文件出台，从各个方面来看都是在为家长减负，但要想真正做到这一点，光有政策显然是不够的。

　　明确家校共育边界才能真正减负

　　“家校共育是个复杂的系统工程，不是出几个文件、几条规定就能一劳永逸解决问题的。重点还是观念上的转变，要遵循教育教学规律。”

　　11月10日，杭州市教育局举办了“家校共育座谈会”，旨在进一步厘清家校职责，为切实减轻学生和家长负担出谋划策，其中一位杭州市教育局相关负责人这么说。

　　据介绍，杭州将研究、梳理教育负面清单，比如坚决反对家长批改作业、让家长去学校搞卫生、让家长代劳学校活动等行为。

　　“学校永远是学生学业成绩的主要责任方，家庭主要是教育孩子怎么为人处世。”中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，把握家校共育的边界很重要。

　　心理学家李玫瑾也曾在微博公开表示，家长批改作业等现象，是学校对于学生家庭生活的一种侵入现象，逐渐将学生的家庭转变成第二所学校，这样的势头必须抑制。

　　储朝晖认为，可以关注学业，但是不能借助于家庭或者学校绑架家庭来提高学生的成绩，也不能指望家长去订正作业，辅导学生学业方面的问题，这都是错误的定位。“说到底，家校共育，主要是在育人方面的合作，而非其他，家长和学校一定要明确各自定位。”

(责编：何淼、熊旭)
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