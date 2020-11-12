校园文化“四重奏”如何声声入耳

“应用型大学更要重视文化建设。”当说起校园文化这个话题，常熟理工学院党委书记朱士中总是这么强调，“这既源于学校从建校以来的发展实践，又是一代代师生作为建设参与者的切身感悟。”常熟理工学院立足“特色鲜明、质量著称”的应用型品牌大学建设目标，将大学文化建设完全融入校园生活的方方面面，打造了独有的校园文化品牌。

榜样文化：是引领更是推动

“做高校宣传工作，当如清风拂面励人心。”2015年初，常熟理工学院新闻网、微信、校报等多媒体联动，共同推出“理工星空”专题。5年多时间，100余名师生，无数个“励人”故事，“理工星空”聚焦身边人，讲述身边事，让普通师生登上“头条”，熠熠闪光。

罗兵，一个把论文、青春和汗水挥洒在希望田野上的青年教师，2012年至今，他挂职苏州吴江科技局，几年间走遍乡村田野，利用稻田生态系统物质和能源循环原理，推广“稻虾共作”项目，既提高了企业效益，又优化了生态环境，被地方科技合作者赞为“最接地气”的大学教授；杨加康，2016年入学计算机科学与工程学院，4年来以“规划人生、上下求索”为人生信条，认真钻研并勤于实践，在完成学业之余，在国内翻译出版了第一本关于Android Things系统的著作——《物联网项目实战》。和其他“星空”师生一样，普通但绝不平凡。

2020年初，罗兵被选拔为生物与食品工程学院副院长，进入新的平台带动更多人继续他的科技服务之旅；2020年6月，杨加康成功入职小米公司，开始去往更广阔的天地间施展才华。“十大育人领域”“点点星光”，营造一方风清气正、埋头苦干、奉献友爱的“星空”。

合作文化：是服务更是成长

“一辆车不是一个人造得出来的。”常熟理工学院CIT车队的全体成员为研制属于自己的方程式赛车，从一个螺丝、一个零件、一个轮胎设计到制作，从拉赞助到开发布会，历尽艰辛，每个队伍发挥各自优势。时至今日，CIT车队已设计推出了第7代赛车，造车技能也随着赛车的逐年迭代而不断提升，他们深刻体会到合作的重要性。

常理工大量开展校地合作，服务社会的同时也赢得成长机会。“只要跟常熟理工学院联手的项目，都能取得更大的成功”，常熟市文体广电和旅游局局长顾玉芬上任伊始，就到学校拜访。常熟理工学院一批专家学者和学生积极参与地方文化建设，担当起地方文史研究、文化论坛策划、文艺演出等各类活动，为繁荣地方文化，支持地方文化产业发展做了大量工作，校地合作取得双赢效果。

“情暖春运”志愿实践团是常熟理工学院数学与统计学院精心打造的志愿服务品牌，自2010年在苏州火车站服务春运开始，这支团队已连续11年与苏州火车站合作，开展春运服务，累计服务旅客超3万人次、服务时长超2万小时。

阅读文化：立人格更树信仰

“让大学生与经典对话，与博览同行。”2015年，常熟理工学院发起大学生经典阅读工程项目，围绕“经典”与“阅读”两个关键词，通过确立经典书目、组建导师团队、构建阅读平台以及与地方开展阅读交流等系列举措，使阅读更加多元化、合理化和科学化。

在常熟理工学院，经典阅读绝非“选修活动”，而是“必修动作”。以学校开发构建的经典阅读网络平台为例，录制“导师导读视频”让学生随时访问，为每一本书建立“标准化测试题库”让学生自主测试并将结果纳入德育积分，发布“主题活动预告”考查学生参与情况同时引入过程性评价，三项功能环环相扣，保证让每位学生都能爱上阅读、充分阅读、高质量阅读。

“三代同堂 共读经典”“湖畔书友会”“名家校园行”……随着工程项目开展，一次次活动凝练成为一个个品牌，在校园里营造了浓郁的阅读与交流氛围，以此树立崇高信仰，增进人格修养。

体育文化：健体魄更强精神

早在2014年，常熟理工学院就积极推动体育教育改革，从帮助大学生提升体能入手，创建龙舟、健美操、田径、篮球、排球等多个单项体育协会，面向全校学生开放，并鼓励大学生自由竞聘负责人、自主制定活动计划等，以自我管理强化自主锻炼意识。

“我的精神面貌因参加这项体育运动而改变，变得更坚强，更有韧性，思维和视野也更为开阔。”回忆起在龙舟队的训练与竞技时光，从最末一位桨手做到右舷领桨手，并一度担任队长的邢新想同学如是说。大学四年，他登舟出征，多次捧杯在手，站上奖台；回归校园，他两次获得学校一等奖学金，2018年更是以优异成绩获得国家奖学金。

“刚刚结束的党的十九届五中全会提出了建设文化强国的时间表，这给高校文化建设提出了新目标新要求，创设了乘势而上高质量发展的机遇。”朱士中表示，学校在“十四五”期间围绕立德树人根本任务，将投入更多人力物力用于文化建设，让文化强校的“多重奏”更为动听。

(责编：何淼、熊旭)