国外基础研究投入呈现显著新趋势

日趋激烈的国际科技创新竞争使各创新大国更加重视作为创新源头的基础科学研究，近年其对基础研究的资助呈现以下显著特点。

着力增加基础研究经费投入

美国联邦政府2019财年研发预算支出总额为1544亿美元，再创新高，其中基础研究经费增幅近5%，国家科学基金会、国立卫生研究院、能源部科学办公室等5大基础研究资助机构的基础研究经费均至少增加2.9%（国防部高达19.4%）。今年5月美国国会一项新法案更是提议未来5年向美国国家科学基金会额外拨付1000亿美元，其中最大一部分资金用于资助若干大学技术中心在10个关键领域的基础研究。加拿大联邦政府2018财年基础研究经费预算猛增25%，被称为“亲科学”的预算。德国政府决定自2018年起除原有高校科研经费外，每年额外投入3.85亿欧元专门资助精英大学开展科学研究；2021—2030年对主要从事基础研究的马普学会、亥姆霍兹联合会等研究机构的资助每年递增3%。韩国和俄罗斯近年均将40%以上的政府研发经费用于资助基础研究，韩国政府2019财年基础研究经费预算同比增长23%，俄罗斯最新出台的2030年科技发展规划提出，要确保基础研究投入占全社会研发投入比重不低于2015年的水平（14.4%）。

基础研究资助方式呈现三大特点

一是在战略性、基础性、前瞻性重大科学前沿领域长周期重金支持大型研究项目，致力于实现深层科学研究突破。美国法定联邦政府10年内强制性支出48亿美元，用于脑科学、精准医学和抗癌“登月”三大研究计划；法定实施为期10年的“国家量子计划”，前5年向联邦三大基础研究资助机构拨款12.75亿美元资助量子信息科学研究。欧盟正在实施其有史以来规模最大的基础研究项目——10年内向人脑计划、石墨烯、量子技术3大未来新兴技术旗舰项目分别投入10亿欧元。韩国“人工智能研发战略”5年内将投资20亿美元，重点支持核心技术和新一代人工智能基础理论研究，提升人工智能技术创新能力。

二是通过政产学研深度融合和公私联合资助，推动基础研究、技术创新和产业化融通发展。加快从研究创意到商业化应用间的速度，推动研究创新反哺经济发展已成为各国强化基础研究发展的核心动力。美国特朗普政府将“从实验室到市场”作为所有联邦机构的优先目标，其“量子信息科学战略”的主旨是通过量子力学和信息科学的融合研究引领量子技术革命和产业革命。为此，美国政府采用“科学优先”的方法，与学术界和产业界建立量子研究联盟，共同识别科学与应用领域具有广泛经济影响的重大挑战，并通过公私联合融资方式跨越量子科学、技术和基础设施等方面的鸿沟，助推量子技术早期应用。德国政府发布的首个“量子技术：从基础到市场”研究框架计划的主旨也是将科学研究与产业战略更加紧密地结合，全面推进量子技术基础研究及其成果的转化应用。英国政府将人工智能和数据革命列为英国面临的四大挑战之一，并与人工智能产业界直接签订合作协议，对人工智能进行首轮10亿英镑（政府出资7亿，私营部门3亿）的联合投资，目标是通过产学研协作融通实现人工智能研究的社会经济效益，使其到2030年达到GDP的10%。

三是实施“以人为中心”的基础研究资助机制，加强青年科研人才培养和储备。近年来，很多国家和地区开始改变以项目为主的基础研究资助机制，建立以研究人员为中心的支持体系。欧盟“地平线2020”总额高达130亿欧元的前沿基础研究资助计划完全以人才成长为主线进行部署，帮助青年人才独立开展职业生涯、组建科研团队直至成为学科带头人。日本今年1月专门出台“强化研究能力和支持青年研究人员综合措施计划”，其举措之一是提供以青年研究人员为中心的挑战性研究资助，设立最长10年期的创发性研究支持项目，每年为700—1000人各提供1500万~3000万日元（约100万~200万人民币）的研究经费。韩国近年持续扩大以研究者为中心的基础研究投资，其规模将从2019年的1.71万亿韩元增加到2022年的2.52万亿韩元。俄罗斯政府宣布2018—2024年投入709亿卢布，构建完整的青年科研人才培养和职业发展体系，到2024年使顶尖研发机构青年科研人员比例提高25%。

加速基础研究成果转化，助力地方和区域发展

随着全球经济发展出现颓势、新动能不足等问题的出现，借助地方和区域发展推进基础研究成果应用转化成为一条路径。美国国家科学基金会2020年5月发布《2030年愿景》提出，要充分利用美国基础研究的领先优势，推进“发现”向“创新”的转化，召集大学、企业和各州合作伙伴，研究基础研究成果转移转化的最佳实践。美国国会两党议员5月底提出的《无止境的前沿法案》更是提出未来5年内，在美国具有创新潜力的地区及指定地区投资100亿美元，打造10~15个区域技术枢纽，推动这些地区成为关键技术研发和制造的全球中心。英国政府近日承诺将尽快与地方政府共同制定《英国区域研发战略》，确定如何在英国各地进行研究和创新投资，并使之与地方优先事项和计划保持一致，以释放全部研发增长潜力，增加地方研发成果产出，加速经济复苏，提升整个英国的研发水平。

（作者：姜桂兴，系中国科学技术信息研究所副研究员）

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