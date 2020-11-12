多项政策支持西部计划大学生志愿者扎根新疆生产建设兵团

本报讯（记者 王雪迎）日前，新疆生产建设兵团新招募大学生西部计划志愿者到达服务地，开始为期1至3年的志愿服务。

据了解，2020-2021年度兵团大学生志愿服务西部计划实施规模为3009人，其中自愿延期服务的西部计划志愿者有1652人，新招募的西部计划志愿者有1357人。

新疆生产建设兵团团委副书记查永杰说，兵团出台了多项政策支持西部计划志愿者服务期满后扎根兵团，西部计划基础教育专项志愿者服务期满（服务期1年及以上）且考核合格，报考兵团特岗教师时，可免笔试；兵团每年拿出不低于招录岗位数量20%的岗位面向在兵团服务的西部计划志愿者等基层服务项目人员定向招考。

第二师铁门关市等多个师市已出台服务期满西部计划志愿者愿意留在团场、连队的，可按程序吸纳为连队、社区“两委”的政策；第八师石河子市等多个师市对于服务期满且考核合格的西部计划志愿者选择自主创业的，可享受青年就业创业小额贷款担保和贴息等政策。

同时，兵团财政加大投入力度，积极做好各项保障，为西部计划志愿者购买社会保险、商业保险，提供免费住宿房间，配备基本生活设施，报销初次来疆交通费、延期西部计划志愿者一年一次的探亲交通费等。

每年，西部计划兵团项目办与各师市项目办签订《西部计划志愿者安置保障承诺书》，确保各师市项目办做好大学生志愿服务西部计划志愿者生活保障工作。实行“一对一”导师带徒制度，为每名西部计划志愿者安排1名导师进行“一对一”帮扶；在春节、中秋等中华民族传统节日，看望并慰问西部计划志愿者，实地了解他们的生活条件和环境，与他们一起共度佳节。

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